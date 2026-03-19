El evento tendrá lugar a las 10 en Parque Norte. A las 11 empieza el acto formal con una bienvenida de Jorge Macri, y después le seguirán tres paneles de 30 minutos cada uno. El acto finalizará a las 13 y el cierre estará a cargo de Mauricio Macri.

“La idea es que sea algo dinámico, descontracturado y también una oportunidad para volver a encontrarnos todos los equipos del PRO de todo el país”, contó un referente bonaerense del partido. Una vez terminado el evento, habrá un almuerzo general.

La lógica del evento será la división en tres paneles temáticos, identificados con las tres letras que dan nombre al partido. El primero será el “P”, que hará referencia a los principios del espacio: estará encabezado por la Fundación Pensar que lidera María Eugenia Vidal, que cerrará el bloque. Allí disertará sobre la identidad y los valores del partido.

Además de la exgobernadora bonaerense, participarán dos técnicos de Pensar -uno sobre geopolítica, otro sobre infraestructura- y un tercero que expondrá sobre el uso de la Inteligencia Artificial, que será el diputado nacional Martín Yeza.

Luego le seguirá el panel “R”, con foco en la realidad. Ahí hablarán el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, su par en el Senado Martín Goerling y los gobernadores Nacho Torres, Rogelio Frigerio y Jorge Macri. El foco será debatir la actualidad del país y los distritos, con una mirada atravesada por la experiencia de cada uno en la gestión pública.

Por último, el segmento más político de la jornada, el panel “O”, que hará referencia a la oportunidad que se le presenta al PRO. Disertarán los dirigentes que ostentan los principales cargos partidarios: la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, el diputado nacional Fernando De Andreis y el expresidente y titular de la fuerza, Mauricio Macri. Los tres harán referencia a la reconstrucción y el futuro del partido.