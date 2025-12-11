El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves la apertura del 2° Foro Provincial Mujer Activa con Voz y la presentación del Punto Móvil Mujer. Allí, reafirmó el compromiso de su gestión con el cuidado y la búsqueda de la autonomía de la mujer, como una política de Estado.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y a la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, el mandatario destacó que su presencia “es simbólica”, porque “marca de alguna manera lo que nosotros consideramos como una política de Estado; y la foto mía detrás de esto ayuda a promover y a dejar en claro qué plantea y cómo nuestro gobierno respecto a estos temas tan graves; y además que lamentablemente no dejan de crecer”.

En cuanto al Punto Móvil Mujer, señaló que la iniciativa tiene que ver “con nuestra forma de gestionar el gobierno, donde no esperamos que los problemas lleguen para resolverlos, sino que se actúa directamente en el territorio, especialmente donde existen más denuncias”. Esta estrategia busca tener una “presencia activa en cada uno de los lugares de la provincia” para dar respuestas rápidas y efectivas, subrayó.

Por otro lado, resaltó la importancia de abordar la violencia digital, un problema creciente que requiere “respuestas desde el Estado” a nivel provincial y municipal; y remarcó la necesidad de incluir a los hombres en la educación sobre violencia de género, para lograr un abordaje integral.

Por último, destacó que la autonomía de la mujer es fundamental para fortalecer su capacidad de enfrentar la violencia, ya que “cuanto más autonomía tenga la mujer, con más herramientas va a contar” para abordar el problema. En ese marco, reconoció el trabajo conjunto con organismos no gubernamentales, distintos credos y el Ministerio y la Dirección de la Mujer; y valoró la convocatoria como una muestra de que “este es un problema para todos y que juntos lo vamos a poder encarar mejor”.

Por su parte, la ministra Berisso indicó que “la consigna que nos reúne hoy nos llama a escuchar con empatía y actuar sin demora. Implica no juzgar, no minimizar, creer en la palabra de cada mujer y responder con responsabilidad. En una sociedad cada vez más digitalizada, espacios como este foro nos recuerdan que la escucha activa no es un gesto, sino una obligación ética del Estado y de la comunidad”.

Asimismo, destacó “el compromiso provincial y la importancia del trabajo articulado que realizan los equipos de gestión, las áreas locales, los hogares, las organizaciones y cada institución del Estado. La prevención de la violencia de género requiere de una red sólida y presente, cada actor aporta a la autonomía, la protección y los derechos de las mujeres entrerrianas”.

El foro

El foro se da en el marco del 25N y la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, bajo el lema “Escuchamos y no dudamos”, a la que Entre Ríos adhirió. Fue organizado por la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado y reunió a equipos de gestión, organizaciones y público general para abordar violencia digital, autocuidado y nuevas masculinidades, con el objetivo de promover la autonomía y los derechos de las mujeres entrerrianas.

En cuanto al Punto Móvil Mujer, es una unidad equipada para recorrer la provincia y acercar servicios, programas y acompañamiento integral, especialmente en localidades sin áreas específicas. Se trata de un móvil tipo trafic, cedida en comodato por Iapser Seguros y renovada por internos del taller del Servicio Penitenciario de la Unidad Penal N° 1. El dispositivo comenzará con dos operativos mensuales y en diciembre recorrerá Villaguay y Concepción del Uruguay.

Fuente: Ahora.