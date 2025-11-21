Tras conversar con los jóvenes de Entre Ríos, el gobernador participó de un panel coordinado por el titular del CFI, Ignacio Lamothe, en el que se refirió a la formación de los jóvenes para conformar cuadros políticos en el futuro. El eje de la jornada fue: "Incidencia y diálogo político - Intercambio de participantes con la esfera de la gestión pública".

En la oportunidad, el mandatario destacó la "iniciativa de preparar a nuestra juventud para el futuro, que lleva adelante el CFI. Somos un país federal, pero además somos probablemente el país federal más heterogéneo del mundo, con mayores diversidades. Y esto que hace el programa del CFI de llevarlos a conocer estas distintas realidades de la Argentina, sea muy importante para cuando les toque a ustedes tomar decisiones. No se puede gobernar lo que no se conoce", remarcó.

Habló luego de las responsabilidades que oportunamente le tocó asumir a nivel nacional y hoy a nivel provincial; y mencionó entre las restricciones que tiene un gobernante para el desarrollo, además de la infraestructura que afecta la competitividad, la composición de la política impositiva, la distribución de los recursos, la falta de recursos humanos formados para gestionar en situaciones complejas.

Por último, instó a "construir todos juntos el camino alternativo, que nos puede llevar a que la política sea un instrumento que resuelva problemas concretos de la gente, que mejore la calidad de vida de los argentinos, que sea un igualador de oportunidades; que se esfuerce por generar oportunidades para el sector privado, los emprendedores, los comerciantes, las pymes, el campo, la industria; y que entienda que su rol es el de acompañar, no el de ser protagonista".