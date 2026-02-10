El mandatario aseguró en una entrevista con Infobae en vivo que la reforma tributaria “es igual de importante que la reforma laboral”.

Subrayó la necesidad de modificar el sistema impositivo del país y planteó que el debate no debe limitarse a una sola de las grandes transformaciones en discusión: “Quiero tener una discusión de reforma impositiva integral de la Argentina, que creo que nos la debemos. Yo arrancaría por los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, que son horribles”.

Frigerio diferenció el capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, al calificarlo de “apéndice” y señalar que carece de vinculación directa con la modernización de las normas laborales.

Para el ex ministro del Interior, el núcleo del problema radica en la estructura tributaria: “En las provincias tenemos ingresos brutos, sellos, los municipios muchas veces cobran tasas que son impuestos, y el gobierno nacional tiene dos impuestos tremendamente distorsivos que no se cobran en ningún lugar del mundo, prácticamente, que son las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque”.

Según detalló el gobernador, su gestión en la provincia de Entre Ríos se propuso reducir la carga impositiva y avanzar hacia el equilibrio fiscal. “En Entre Ríos yo bajé los impuestos, mis impuestos cayeron todos en términos reales, estoy bajando todo lo que puedo y, a la par, pasé del déficit que encontré al equilibrio fiscal, bajé la deuda en términos de ingresos y logré también llevar adelante una suerte de RIGI provincial, un RINI, Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones, donde todas las inversiones nuevas no pagan ningún impuesto, ni provincial ni municipal, durante quince años”, remarcó el gobernador.

El gobernador puso énfasis en la presión fiscal que enfrentan quienes tributan en el país: “Para el que paga impuestos, que no son todos, la presión impositiva es altísima”.

Su propuesta es que la reducción de impuestos se aborde de manera coordinada entre Nación, provincias y municipios, bajo el espíritu del último pacto fiscal que lideró como funcionario nacional.

Al referirse a la reforma laboral, Frigerio la calificó como “un antes y un después para la Argentina”, pero insistió en que el capítulo fiscal no debe ensombrecer el objetivo principal: “Lo importante de la reforma laboral no es este último capítulo. Este es un capítulo que suma, que se podría discutir perfectamente en una reforma impositiva integral, que yo apoyo esa discusión, que además tiene que venir acompañada de un acuerdo fiscal de los tres niveles de gobierno”.

En tanto, el mandatario provincial describió la situación de las provincias tras el proceso de descentralización fiscal y la magnitud de sus responsabilidades en salud, educación, seguridad y justicia. “La verdad que de un día para el otro, las provincias tuvieron que hacerse cargo de la gran mayoría del gasto público”, relató. “Ahora se está atacando, pero el déficit fiscal es la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina. No pongamos nunca en duda eso, nunca más, y privilegiemos el equilibrio fiscal por encima de cualquier cosa. Pero además, bajemos los impuestos”.

En cuanto al impacto de la reducción del impuesto a las ganancias, Frigerio aclaró que la medida afecta a todos los niveles de gobierno: “El impuesto a las ganancias baja los ingresos de todos los niveles de gobierno. De la nación, de las provincias y de los municipios”.

El dirigente subrayó que el país necesita una discusión amplia sobre su esquema fiscal: “La Argentina tiene que reducir su presión impositiva y, a mi juicio, tiene que arrancar con los impuestos distorsivos, los más distorsivos que tiene Argentina, que son: impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones y, en el caso de las provincias, ingresos brutos y secundarios”.

Durante el diálogo, el exministro también abordó la problemática de la “industria del juicio”, a la que atribuyó la desaparición de numerosas pymes. “Es tremendo el tema de la industria del juicio. Tremendo. La cantidad de pymes que han desaparecido por la industria del juicio es dramático”, enfatizó.

Sobre la gestión del gobierno nacional, Frigerio evitó las críticas frontales y manifestó su deseo de que a la administración de Javier Milei le vaya bien. “Tengo muchas ganas de que este gobierno le vaya bien porque le va a ir bien a los argentinos, le va a ir bien a los entrerrianos. Y estoy trabajando desde hace dos años con esa idea y con esa lógica, más allá de la especulación personal, partidaria, electoral”.

A lo largo del diálogo, el gobernador de Entre Ríos insistió en la necesidad de que los principales temas de la agenda pública sean debatidos en el Congreso y celebró el giro hacia la discusión de reformas estructurales. A su entender, “modernizar las normas laborales que en la Argentina están estancadas de hace décadas” constituye un paso relevante para el país. Además, expuso que el régimen de incentivos provincial ya permitió comprometer inversiones por doscientos millones de dólares y la generación de casi dos mil puestos de trabajo nuevos.

El mandatario provincial concluyó su intervención destacando que la salida del populismo y la recuperación del crédito dependen tanto del equilibrio de las cuentas públicas como de la capacidad para avanzar en reformas institucionales y tributarias profundas, en línea con los desafíos que enfrentan la economía y la sociedad argentinas.