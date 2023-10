El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, agradeció a todo el pueblo entrerriano” por la confianza y esta tremenda responsabilidad que me han dado de conducir los destinos de la provincia. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para no fallar. Lo haremos gestionando los problemas de los entrerrianos y resolviéndolos”.



Puso de relieve que “todos y cada uno de los problemas de los entrerrianos tienen solución”, al tiempo que destacó “el deseo de los entrerrianos de cambiar. En el caso de Concordia, después de 40 años y Gualeguaychú luego de 36. Tenemos la enorme responsabilidad de no frustrar tanta expectativa. Por eso nos hemos preparado tanto, hemos recorrido cada centímetro de Entre Ríos infinidad de veces, escuchamos a cientos de miles de entrerrianos, en base a eso trabajamos en un programa de desarrollo y transformación que pondremos en marcha a partir del 10 de diciembre”.

Destacó que “hay que reconstruir el contrato moral, la confianza de la gente en la política. Son acciones concretas, ser implacables con la corrupción, que todos presenten la declaración jurada patrimonial antes y después de irse y que sea pública. La ficha limpia para candidatos y funcionarios. Los ingresos al Estado por concursos abiertos y transparentes. Son cosas que nos ha pedido la gente. Una vez que lo hagamos, al segundo día empezar con el programa de transformación”.

Sobre el ballotage presidencia, manifestó que “vamos a trabajar por el bien de nuestra provincia con quien la mayoría de los argentinos elija como Presidente”.

Frigerio confirmó que el gobernador Bordet lo felicitó por el triunfo y “se puso a disposición para la transición. Quedamos en vernos esta semana”.



Asimismo, dijo que ve “el panorama nacional complicado, con la esperanza de que se pueda resolver. La política macroeconómica es muy importante. Esperemos que el rumbo de Argentina sea el de la cultura del trabajo, el mérito, el orden la seguridad, la educación”.



Tras manifestar que en los próximos días dará a conocer su gabinete, consideró “una gran emoción y enorme responsabilidad haber ganado Concordia. Representa mucho entre lo que somos como provincia y lo que podemos ser. Vamos a trabajar en equipo para que nos conozcan por otro a cosa y no por ser la ciudad con más pobres del país”.



Prometió trabajar en equipo con la nueva intendenta de Paraná. “Hay que anteponer a la gente y resolver los problemas de los vecinos de Paraná”, enfatizó.

Finalmentedejó un mensaje para los entrerrianos: “Que sepan que asumimos este mandato con enorme responsabilidad de poder estar a la altura de esta apuesta por algo distinto. Dejaremos todo lo que está a nuestro alcance para no fallarles. Con una provincia unida detrás del ideal de que Entre Ríos vuelva a ocupar un lugar de liderazgo a nivel nacional. Confiemos en el enorme potencial que tenemos. Lo vamos a aprovechar con humildad, unión y sentido común. Hay que escuchar más a la gente”, cerró.