Desde una de las Ciudades más atractivas para el turismo en la provincia, el candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos (JxER) Rogelio Frigerio, analizó la situación actual del turismo en la provincia y detalló las medidas que llevará adelante si es electo. “Podemos ser uno de los destinos principales a nivel nacional e internacional. Tenemos todo para lograrlo: los recursos naturales, históricos y culturales, y los entrerrianos dispuestos a mostrarle al país y al mundo de qué estamos hechos”, sostuvo.

Para comenzar dijo que el Turismo es una actividad que podría ser una de las principales fuentes de crecimiento, generar empleo de calidad en diferentes rubros y atraer inversiones para todos los entrerrianos: “Un turista que visita las termas de Colón o viene a la Feria Nacional de la Artesanía no sólo gasta en el hotel donde va a dormir. Llega en su auto, o en bus, y se toma un remís, baja por la avenida Paysandú y en 2 minutos está disfrutando de la vista del Río Uruguay. Va a comer, ve un espectáculo, se toma un café, contrata una excursión, compra un recuerdo… Todo eso significa más trabajo para los entrerrianos, ¡y por supuesto más ingresos!”.

“Tenemos un potencial enorme, cultural, geográfico e histórico. Paisajes únicos, fiestas populares, espectáculos, tradición, gastronomía y mucho más para ofrecer”, sostuvo y aclaró: “Y porque tenemos con qué, quiero que volvamos a ser el tercer destino del país. Necesitamos crecer en inversiones, en cantidad de turistas y en calidad de servicios y, para eso estamos armando el mejor equipo para llevar adelante un plan estratégico, con innovación y un sistema turístico inteligente de vanguardia”.

Como parte de su diagnóstico de la situación actual dijo que estos últimos 20 años en pausa hicieron desaprovechar grandes oportunidades: “En los últimos años el turismo no fue una política de Estado”. Entre otros ejemplos sostuvo que: “En muchísimos lugares no hay la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda turística; no tenemos rutas en condiciones, ni conectividad, ni logramos atraer las inversiones suficientes para modernizar o mejorar nuestra oferta de alojamiento”. “Nos falta un Estado con sentido común y criterio. Nos falta un Estado que acompañe a los privados que se esforzaron durante años”, sentenció.

Para enumerar sus propuestas, adelantó: “Vamos a explotar ese potencial que tenemos, y

vamos a posicionarnos otra vez entre los principales destinos turísticos del país”. y detalló:

- “Vamos a crear un Ente Mixto de Turismo donde el gobierno provincial va a liderar las

políticas de turismo, pero en conjunto con el sector privado. Sector público y privado juntos

vamos a consensuar y desarrollar el turismo.

- “Vamos a declarar al Turismo como industria, es decir, vamos a adherir a la Ley Nacional de Turismo 25.997 que nos va a permitir reducir costos y obtener beneficios impositivos y crediticios para el sector”.

- “Vamos a crear y desarrollar un Sistema Turístico Inteligente de Entre Ríos que modernice, enriquezca y agilice la actividad”.

Además de estas propuestas, sostuvo que van a crear una Marca Provincial; que van a darle al sector “una política de calidad y accesibilidad que mejore la competitividad” y que harán especial foco en el Termalismo Lúdico, que “se ha convertido en el gran atractor turístico de nuestra provincia y logró romper la “estacionalidad” para alcanzar el tan deseado objetivo de tener “turismo todo el año””.

Para finalizar Frigerio subrayó que: “Esto no lo logra un gobierno solo. Lo vamos a hacer con las instituciones, con la Cámara Entrerriana de Turismo, con las asociaciones hoteleras gastronómicas de la provincia y con la representación gremial de los trabajadores. También con las agencias de viajes, con el transporte, con las economías regionales, con la industria del entretenimiento y la cultura. Y, por supuesto, junto a las universidades y los institutos de formación”.

“Llegó el momento de hacer que nuestra provincia vuelva a brillar y abra sus puertas al resto de la Argentina y al mundo”, concluyó.