El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este miércoles en París una reunión de trabajo con los secretarios de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; y un grupo de destacados empresarios e inversores europeos, en el marco de la agenda que desarrolla en Francia.



Según informaron desde Provincia, durante la reunión, el mandatario presentó las oportunidades de inversión que ofrece Entre Ríos “y las condiciones que viene generando la provincia para atraer capital privado, ampliar la producción y generar empleo”.

"Entre Ríos tiene todo para ser protagonista de la nueva etapa de inversiones que se abre en la Argentina. Estamos ordenando el Estado, bajando impuestos, eliminando trabas y generando condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y generar trabajo. Vinimos a París a mostrar ese potencial y a generar vínculos concretos con quienes están buscando oportunidades para invertir", afirmó Frigerio.

El gobernador destacó especialmente las posibilidades que presenta Entre Ríos en sectores estratégicos como la agroindustria, la producción de alimentos, la energía, la economía del conocimiento, la logística y el turismo, y expuso las ventajas competitivas de la provincia por su ubicación, su matriz productiva y su capital humano.

Del encuentro participaron representantes de importantes empresas europeas. Estuvieron Jacques-Antoine Granjon, de Veepee; Jonathan Cherki, de Contentsquare; Steve Anavi, de Qonto; Philippe Corrot, de Mirakl; Pascal Gauthier, de Ledger; Charles y Nicolas Ruggeri, de Batipart; Jean-David Benichou, de ViaDialog; Jacques Essebag, de Arthur; Jérôme Bersay, de Bersay; Marcos Juejati y Daniel Masallera, de NorthBaires; Bernabé Botte, de Longtable; Markus Keller, de Accor; y Philippe Cahen, de Winscott.

“La reunión formó parte de la agenda que Frigerio desarrolla en París en el marco de Argentina Week, donde mantendrá distintos encuentros con empresarios, inversores y autoridades con el objetivo de posicionar a Entre Ríos como destino de nuevas inversiones”, indicaron desde el Gobierno provincial.