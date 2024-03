A través de las redes sociales, el gobernador se expresó en relación al discurso que brindó este viernes a la noche el Presidente de la Nación en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso: “Presidente, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso esta noche”, enfatizó.

Presidente @JMilei, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso esta noche. Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina. Y celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 2, 2024

“Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina. Y celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para impulsar las herramientas que usted necesita para dejar definitivamente atrás las políticas populistas; y generar también las condiciones para que mi provincia tenga los recursos que le corresponden por la Constitución Nacional para poder brindarle a los entrerrianos la educación, la seguridad, la salud y la infraestructura que se merecen”, sostuvo en una publicación que realizó en la red X.



“La situación que atraviesa el país, como lo expresó el Presidente, es dramática. La sociedad eligió un cambio y hoy estamos definiendo un norte distinto para ordenar el caos que causó el kirchnerismo durante 16 de los últimos 20 años. No hay crecimiento ni desarrollo económico posible con una economía desordenada y con alta inflación que no genera empleo privado ni atrae inversiones. Presidente, cuenta también conmigo para lograr ese objetivo”, añadió el mandatario entrerriano.



Luego, hizo referencia a las decisiones políticas que tomó en la provincia para disminuir el gasto político: “En Entre Ríos, desde el 10 de diciembre, arrancamos el plan de austeridad fiscal más importante de nuestra historia".



"Ya eliminamos el 50% de los cargos políticos, el 50% de la estructura del gobierno y ya implementamos un 70% de ajuste en los contratos de los asesores del Poder Legislativo”, describió.



“También enviamos hace semanas una ley para eliminar las jubilaciones de privilegio y sancionar la Ficha Limpia en nuestra provincia. Y les sacamos a los funcionarios los autos y los teléfonos celulares que antes se usaban para uso personal”, agregó.



“Si cada uno se concentra en hacer de la Argentina un país pujante y federal, no tengo dudas de que un futuro mejor es posible”.