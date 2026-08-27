El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este jueves en la Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba y la conversación se centró en dos temas principales: infraestructura vial y energética.

Durante el encuentro el funcionario y los mandatarios provinciales abordaron cuestiones tales como iniciativas con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado.

Fuentes de Casa Rosada negaron que se haya hablado de la reforma electoral que el Gobierno nacional busca reactivar en breve en el Congreso.

A su vez, se analizó el estado de las rutas nacionales, los valores de la energía para el entramado productivo y las discusiones sobre los regímenes de subsidios energéticos. En este sentido, todos los puntos fueron evaluados entre todos los presentes, no hubo conversaciones de manera separada.

En cuanto a la infraestructura vial y los mecanismos para avanzar sobre corredores nacionales que atraviesan las provincias, el Gobierno de Javier Milei ya autorizó esquemas para pasar la gestión de ciertos tramos y permitir que las jurisdicciones se encarguen de las obras, el mantenimiento y posibles intervenciones privadas.

Un caso es el de Río Negro, que acordó con la gestión actual un cronograma para asumir de manera paulatina la gestión de tramos de las rutas nacionales 22 y 151 y en paralelo Vialidad Nacional mantiene la jurisdicción y la supervisión técnica.

Siguiendo los mismos pasos, Catamarca también firmó convenios relacionados con corredores nacionales.

Otro punto clave fue la infraestructura energética y aquí aparece el debate por Zonas Frías. Nación mantiene un diálogo abierto con diferentes provincias y al mismo tiempo busca redefinir el alcance del régimen y equipararlo con las exigencias que tienen otras regiones del país respecto a la energía.

En la charla también estuvieron el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo. Previo a esta reunión, durante los últimos días el gobierno mantuvo encuentros con Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y otros gobernadores del Norte. Se abordaron acuerdos sobre rutas, infraestructura y energía.

Fuente: APFDigital