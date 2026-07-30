El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) lleva adelante este jueves el XIX Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, un espacio de encuentro y reflexión que reúne a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico e institucional para analizar los principales desafíos que atraviesan el país y la región.

El gobernador de Etre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró el evento en el Centro Provincial. Saludó la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y recordó el gobierno de Cambiemos en el que se desempeñaron como ministro del Interior y presidente del Banco Central, respectivamente.

“Compartimos equipo de trabajo y gestión muchos años en una etapa en la que entendimos que gobernar era animarse a discutir lo que nadie quería discutir”, evocó. Y destacó: “Es lo que hacemos en Entre Ríos hace dos años”.

El mandatario repasó algunos ejes y acciones del gobierno provincial en lo que va de su gestión en relación con el sector privado. “Cortamos astos improductivos, orednamos el caos que recibimos en la administración, privilegios y avivadas, íbamos a soportar marchas y escraches, pero nada nos va a alejar del sueño de ver a ente Ríos desplegar su potencial”, expresó.

Y mencionó la renovaación de la legislación ambiental del Certificado Único Ambiental, la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones y el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones. “Contamos con 156 grandes proyectos de inversión productiva, 2.560 nuevos puestos de trabajo formales en el sector privado”, resaltó.

También aprovechó para celebrar la sanción definitiva de la Reforma Previsional que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados. “Empezamos a poner fin a uno de los principales cepos del desarrollo de Entre Ríos. El déficit de la Caja es un mIllón de dólares por día”.

El gobernador entrerriano también ratificó su alineamiento con la Casa Rosada y la gestión de Javier Milei. “La libertad económica y la modernización que lleva adelante el gobierno nacional son el camino que Argentina tenía que sostener en el tiempo”, dijo Frigerio.

El Foro Empresario de Entre Ríos

La jornada se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná con un programa de exposiciones orientado a abordar la coyuntura económica, el escenario político, el mundo del trabajo y los desafíos vinculados al desarrollo y la competitividad.

Sturzenegger fueel primer orador de la jornada con la conferencia «La economía de Javier Milei», sobre el rumbo económico de la Argentina, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta el país en el contexto actual.

A continuación, el economista Santiago Bulat analiza la coyuntura económica y las perspectivas hacia adelante.

Por la tarde, el analista político Andrés Malamud ofrecerá una mirada sobre el contexto nacional e internacional en un escenario de transformación.

El cierre estará a cargo de la especialista en liderazgo y transformación organizacional Patricia Jebsen, quien expondrá sobre el mundo del trabajo, el liderazgo y la convivencia entre distintas generaciones dentro de las organizaciones.

El XIX Foro Anual del CEER propone generar un espacio de diálogo y análisis sobre los temas que inciden en el presente y el futuro de Entre Ríos, promoviendo el intercambio de ideas y la construcción de perspectivas para el desarrollo sostenible de la provincia y la región.