Desde la Provincia informaron que el gobernador Rogelio Frigerio recorrió los trabajos que se están realizando en la Ruta 20, en el tramo que conecta el norte entrerriano con el centro. "De a poco estamos poniéndonos al día con años de desidia y abandono. Tenemos que reconstruir esa confianza perdida de la gente en la política precisamente por hacer las cosas mal", sostuvo el mandatario.

Según indicaron desde el Gobierno de Entre Ríos, “se trata de una obra estratégica debido al alto potencial productivo de la región”, dado que en este tramo “la Ruta Provincial N° 20 constituye un corredor troncal que vincula los departamentos Villaguay y Federal, facilitando el transporte de la producción y mejorando la conectividad regional”. También apuntaron que “la obra fue licitada tres veces, pero hasta ahora nunca se había iniciado”, y que “con el 45 por ciento de avance en menos de un año, la traza beneficia a la producción y la educación”.

Al respecto, el Frigerio recordó que es una obra que “desde hace décadas es pedida por los frentistas, por los vecinos”. "Nosotros decidimos arrancar la obra, llevarla a este punto para mostrarla porque los vecinos estaban muy desencantados. Fueron creo que tres veces que se licitó, se prometió y nunca se arrancaba nada. Así que hicimos al revés. Primero empezamos, hicimos casi la mitad de la obra y ahora estamos recorriéndola", detalló.

"Tenemos que reconstruir esa confianza perdida de la gente en la política precisamente por hacer las cosas mal. Ahora de a poco estamos poniéndonos al día con 20, 30 años de desidia y de abandono", aseguró.

Este tramo corresponde al que va desde la Ruta Nacional N° 18 a la escuela N° 77 El Pericón. Los trabajos contemplan obras básicas, pavimento y ensanche de puentes en el departamento. Con fecha de inicio en abril de 2026, el avance es del 45 por ciento y el monto de contrato asciende a 46.088.478.386 pesos. El financiamiento proviene de la provincia.

Respecto de la conexión de la ruta 20 con las rutas nacionales 18 y 14, el gobernador la calificó como "fundamental" y se refirió a la importancia que "Nación haya concesionado y estén arreglando la 14 y que terminen la 18. Tengo ese compromiso por parte del Presidente de que la terminarán y que se empezará fuerte todo el tramo de Paraná Villaguay. Vamos a ir controlándolo todos los días para que efectivamente sea así", remarcó.