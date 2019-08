Frigerio relanzó la campaña en Entre Ríos: "Hay que trabajar para llegar al ballotage"

El funcionario se refirió a las marchas del #24A en apoyo a la gestión de Mauricio Macri ante el escenario electoral. “Ante todo mucha emoción y un tremendo agradecimiento, porque la gente que marchó en todo el país, probablemente muchos de ellos no la pasan bien, sufren las consecuencias de la crisis y la recesión, e igualmente entendieron que Argentina tiene una enorme oportunidad de mirar adelante, de mirar al futuro, de corregir las cosas que tenemos que corregir y sostener los cambios”.

juntos por el cambio en crespo.jpg

Desde ese punto de vista, afirmó: “Tenemos que responder a las cosas que el pueblo nos reclama y que nos reclamó de una manera muy clara, en el voto del 11 de agosto. A esos mensajes hay que saber leerlos, hay que cambiar en función de esos mensajes y eso es lo que estamos intentando hacer. Creemos que el norte al cual apunta la Argentina, es el correcto; pero por supuesto que si hay que tomar otro camino en otros aspectos, habrá que tomarlos, porque lo importante es escuchar el mensaje de la gente y reaccionar en consecuencia”. Con relación a la elección de octubre, apuntó: “Vamos a analizar lo que significó la elección, lo que fue la marcha de apoyo del sábado pasado y lo que implica la responsabilidad -que tenemos todos- de atender el mensaje de la gente que no nos votó, pero también el de casi 8 millones de argentinos que a pesar de las dificultades nos siguen apoyando”, dijo Frigerio con referencia al temario de la reunión en Crespo. En consonancia, agregó: “Está la necesidad de trabajar para todos, para los que nos votaron y para los que con el mensaje en su voto nos pidieron que cambiemos algunas cosas”.

“Tenemos que estar cerca de la gente. Hay que escuchar el mensaje de las urnas, cambiar lo que haya que cambiar. Hay que trabajar para llegar al balotaje. Creo que el balotaje es bueno para la democracia, porque la concentración de poder que se da cuando hay un resultado en primera vuelta, no siempre es óptimo. Ballotage implica paridad entre las fuerzas, que impide que haya una supremacía política y de poder de una fuerza sobre otra, que eso siempre genera una democracia no tan potente. Que ese equilibrio se de en Diputados, Senadores, a nivel Congreso, es muy importante. No estamos tan lejos. Después la gente podrá decidir si quiere algo más parecido a lo que fue el pasado o una mirada de futuro distinta, cambiando este gobierno lo que tenga que cambiar y que claramente el Presidente ha escuchado”.

Tras el paquete de medidas anunciadas por el Presidente, como la eliminación del IVA a la canasta básica y la suba del mínimo no imponible de Ganancias, se han puesto en escena los cruces entre el gobierno nacional y las provincias y los municipios que se pusieron en alerta ante la disminución de fondos que por consecuencia van a recibir. Con un mensaje tendiente a moderar el conflicto, Frigerio analizó: “Tomamos una decisión el lunes, ante la reacción de la economía después de la elección. Algo inesperado, ninguna encuesta lo anticipó y los mercados o la economía, no reaccionó bien. El Presidente tomó nota de eso y decidió algunas medidas en favor de la gente: eliminar el IVA en productos de primera necesidad, subir el piso de Ganancias -para que menos trabajadores paguen Ganancias-, medidas que todos apoyan y que de hecho, están en la plataforma que la oposición está proponiendo para 2020 en adelante. En ese sentido, fue una decisión de emergencia que tomó el Presidente”.