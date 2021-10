Frigerio relanzó su campaña en Gualeguaychú: "Todavía no ganamos nada"

Con la premisa de mantener la diferencia que le sacó a su principal competidor, Enrique Cresto, el ex Ministro retomó la campaña. Previo a su acto en Pueblo Belgrano junto sus compañeros de lista Marcela Antola, Pedro Galimberti, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti, Frigerio dialogó mano a mano en ElDía desde Cero.

"Tengo un profundo agradecimiento por el recibimiento de la gente, que necesita ante tanta angustia apostar a algo distinto, y se agarran casi con desesperación a la posibilidad de tener un futuro mejor para la provincia y ponerle un freno al kirchnerismo", sostuvo en primer lugar el referente de Juntos por Entre Ríos.

"Todavía no ganamos nada, me gusta con mucha humildad seguir trabajando en esta campaña", marcó Frigerio con respecto a su triunfo en las PASO, a la vez que opinó que "las repercusiones fueron muy profundas, pero el oficialismo lejos de escuchar el mensaje de las urnas ha entendido cualquier otra cosa, empezó a hablar de la platita y a pasarse facturas. Es un gobierno alejado de los problemas de la gente", sentenció.

Acerca de su relación con el gobernador, contó que "tuve una felicitación de Bordet, la cual agradezco. Después en el plano de la campaña no hay mucho tiempo, el tiene que gobernar la provincia y yo tengo que trabajar en lo mío"

Por otra parte, con respecto a la posibilidad de debatir en el congreso una reforma laboral, expresó que "no hubo un solo comerciante, empresario, productor rural o industrial que no me haya dicho que tiene la capacidad de contratar más gente pero que no lo hace por las complicaciones que trae, tenemos que discutir esto temas, las pymes tienen que tener un tratamiento diferencial"; y cuestionó "el fracaso del modelo del kirchnerismo de trabajo estatal y planes sociales".

En ese contexto, el ex ministro postuló que "lo más difícil de conseguir es el primer empleo", y que hoy los jóvenes "quieren irse a otra provincia con mayor desarrollo o afuera del país".

Finalmente, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, Frigerio aseguró que "yo voy a hacer campaña como si estuviéramos 0 a 0", y agregó que "los votos de la gente no son de nadie, es mentira que alguien puede tener de rehén a la gente, ni siquiera en los sectores más vulnerables, nosotros ganamos por 10 puntos en Concordia, la ciudad más pobre del país".

"Se equivoca el que crea que esta votación es de alguien en particular, está clara que el kirchnerismo no es la forma de vida que quieren los entrerrianos, quieren apostar a un futuro mejor", concluyó el candidato opositor.