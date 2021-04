Pero las palabras del primer mandatario no quedaron en la nada, sino que Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri, recogió el guante y le contestó desde su perfil en las redes sociales.

El funcionario entrerriano de la oposición comenzó su mensaje con un tono conciliador, donde afirmó que “no es momento de politizar la pandemia ni de adelantar la campaña electoral. Ocupémonos de lo que le importa a la gente: la salud, el empleo, la inflación y la educación. Pasarnos facturas y echarnos la culpa unos a otros en este triste presente no le aportan nada a los argentinos”.

Embed Presidente @alferdez: 65% de jóvenes y niños por debajo de la línea de pobreza (y más de 50% de pobreza total).No es momento de politizar la pandemia ni de adelantar la campaña electoral. Ocupémonos de lo que le importa a la gente: la salud, el empleo, la inflación y la educación https://t.co/cXMKRutw8w — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) April 28, 2021

Sin embargo, inmediatamente después, comenzó a explicar el escenario que se encontró el macrismo luego de ganar las elecciones en 2015, y apuntó contra varios de los principales referentes del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para explicar los motivos que dificultaron el plan de viviendas durante el gobierno anterior.

“Cuando asumimos en 2015, encontramos en el área de Vivienda un panorama desolador. Casi un año de certificados impagos y todas las obras paralizadas. El responsable del área fue durante esos años José López, el de los bolsos en el convento. Probablemente eso explique el problema”, informó desde su perfil en la red social Twitter, donde a continuación agregó: “Sus brazos ejecutores eran, entre otros, los "Sueños Compartidos" de Shocklender y las viviendas sociales de Milagros Sala en Jujuy. Viviendas que jamás se terminaron y todas historias que terminaron con condenas firmes en la Justicia”.

“La gestión de Cristina Fernández de Kirchner dejó miles de viviendas sin terminar, entre otras razones porque el INDEC no reconocía la inflación verdadera y eso no permitía actualizar los contratos a su costo real. Prácticamente todos los programas de viviendas estaban plagados de irregularidades. En muchos casos carecían de cloacas y agua potable, estaban mal localizados y no tenían las factibilidades mínimas. Todo eso lo tuvimos que sanear para que se pudieran entregar a sus beneficiarios”, explicó.

La gestión de Cristina Fernández de Kirchner dejó miles de viviendas sin terminar

A continuación, Frigerio defendió la gestión de Cambiemos con este tema y relató cómo, a pesar del escenario que encontraron, lograron llevar adelante un plan de viviendas: “Pese a estas dificultades, terminamos y entregamos muchas de esas casas sin echar culpas, ni haciendo distinción de color político alguno, entendiendo que el Estado tiene una continuidad y que otras tantas obras se reencausaban para que el actual gobierno las termine. Claramente no se trata de una tarea sencilla, tal es así que recién ahora, después de una gestión que en casi un año y medio ejecutó sólo el 20% del presupuesto asignado al área, están empezando a entregar las primeras viviendas”.

Finalmente, Frigerio volvió al tono conciliador y reclamó al oficialismo dejar la contienda política de lado en medio de la pandemia: “Más allá del revisionismo histórico, lo que necesitamos los argentinos son acuerdos de largo plazo que posibiliten el desarrollo nacional. Deje de lado los enfrentamientos y convoque a todos a trabajar por ese país que soñamos”.