El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la reunión, analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, y mencionaron que finalizarán la obra de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Además, dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos para saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, y de recibir anticipo de coparticipación para la provincia y para los municipios que lo requieran.

En materia fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo para eliminar impuestos distorsivos entre Nación, Provincia y los municipios, trabajando de manera coordinada.