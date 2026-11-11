El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Larroque, Francisco Benedetti, para abordar el estado de los proyectos conjuntos en la localidad. Se destacó el 84 por ciento de avance en la obra de la escuela técnica, la construcción de 18 viviendas y mejoras en la trama vial regional.

El objetivo del encuentro fue evaluar la agenda de trabajo coordinada y el avance de distintas obras públicas ejecutadas en la localidad. Durante la audiencia institucional, repasaron los proyectos en materia educativa, habitacional, vial y sanitaria que se llevan adelante de forma articulada entre el gobierno provincial y el municipio.

Luego del encuentro, Benedetti destacó el ritmo de construcción de la nueva escuela técnica local, una obra prioritaria para la comunidad que registra un 84 por ciento de ejecución y cuya finalización está proyectada para el primer semestre del próximo año. “Le informé al gobernador sobre el avance de la obra de la escuela técnica, que para los larroquenses es una obra importantísima, esperada desde hace años”, subrayó.

Confirmó además, que en el transcurso del mes de noviembre comenzará la edificación de 18 viviendas a través del Instituto Autárquico Planeamiento y Vivienda (IAPV). “Son noticias de suma importancia para todos los larroquenses”, manifestó el intendente.

En lo relativo a las conexiones viales, indicó que se concretaron tareas para dar respuesta al reclamo de las y los vecinos de la zona. La provincia finalizó los trabajos de bacheo en la ruta provincial Nº 51 en el tramo hacia Urdinarrain y en la ruta provincial Nº 16 en dirección a Gualeguaychú y Gualeguay, sumado a las obras de repavimentación en la rotonda de acceso a Larroque.

Por otra parte, Benedetti puso en valor la incorporación de equipamiento para el sistema de salud pública local mediante la entrega de una nueva ambulancia para el hospital San Isidro Labrador, acto que contó con la presencia del ministro de Salud provincial, Daniel Blanzaco.

“Para nosotros, una ciudad de 8.000 habitantes, el haber tenido la posibilidad de recibir una ambulancia nueva fue una excelente noticia”, valoró el intendente, al tiempo que remarcó la predisposición del Ejecutivo provincial ante las solicitudes del municipio.

Por último, resaltó la cercanía del gobierno provincial con el territorio y extendió una invitación formal al mandatario provincial para supervisar conjuntamente el desarrollo de los proyectos en la ciudad. “Agradecerle siempre al gobernador. Es de los gobernadores que más veces ha ido a la ciudad de Larroque en gestión”, concluyó.