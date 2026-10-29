El mandatario dialogó con las y los jóvenes que representarán a Entre Ríos en la competencia nacional y compartió sus expectativas de cara al viaje. Lo acompañaron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

Durante la charla, Frigerio destacó la importancia de que las y los jóvenes vivan una experiencia deportiva y humana junto a representantes de todo el país. "Lo importante es que los deportistas entrerrianos tengan una experiencia inolvidable, participando durante una semana en una competencia con deportistas de todo el país", expresó.

Además, puso el foco en el papel del deporte durante la formación de niñas, niños y jóvenes y en los valores que promueve. "Están en una etapa formativa, con todo lo que implica el deporte en la enseñanza de valores, que es lo que nosotros más propiciamos", señaló. En esa línea, remarcó la responsabilidad del Estado de acompañar este proceso y vinculó ese compromiso con la Ley de Mecenazgo Deportivo, recientemente sancionada, como una herramienta para promover nuevos aportes económicos destinados al desarrollo del deporte.

Por su parte, Uranga destacó que la clasificación a la instancia nacional es el resultado de un recorrido deportivo que involucró a miles de jóvenes de toda la provincia. Señaló que quienes integran la delegación se ganaron su lugar tras atravesar distintas etapas de competencia. También remarcó la importancia de ampliar la participación deportiva, fortalecer la capacitación de las y los entrenadores y promover una evolución permanente que contribuya al desarrollo integral de chicas y chicos.

En tanto, Brupbacher señaló que desde Enersa se trabaja para acompañar a las y los jóvenes en esta etapa formativa, en articulación con las acciones de responsabilidad social empresaria. En ese marco, entregó a las y los deportistas indumentaria donada por Enersa. También destacó las visitas realizadas junto al gobernador a distintos clubes de la provincia para conocer de cerca el trabajo que llevan adelante en la formación deportiva y acompañar el fortalecimiento de esos espacios.

Las y los representantes entrerrianos partirán desde distintos puntos de la provincia el próximo domingo rumbo a Mar del Plata, donde compartirán una semana de competencias, convivencia e intercambio con delegaciones de todo el país. Para muchos, además, será la oportunidad de conocer el mar por primera vez, una experiencia que el gobernador destacó como un recuerdo que los acompañará toda la vida.

Luego de la actividad, se llevó adelante una reunión técnica con profesoras, profesores, directoras y directores de Deportes, integrantes del cuerpo médico y las personas que coordinan cada disciplina. La instancia permitió abordar detalles organizativos y coordinar aspectos vinculados con la logística del viaje y la participación de la delegación en la competencia nacional.

También participaron los directores general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y de Deporte Adaptado, Laura Buson; las coordinadoras de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko; y de Capacitación, Martina Amden; los directores de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet; y del Parque Escolar Rural Enrique Berduc, Pablo Dormisch; y directoras y directores de Deportes de distintas localidades de la provincia, entre otras autoridades.