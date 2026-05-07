Este miércoles el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para avanzar en dos puntos clave: escuelas técnicas y deudas de Anses con la Provincia.

Respecto a las instituciones, el gobernador anunció que se lograron importantes pasos para la llevar a cabo obras a través del Insitituto Nacional de Escuelas Técnicas.

En referencia a Anses, el mandatario informó que se trabajará para saldar la deuda que tiene el organismo con la Caja Jubilatoria.

“Los entrerrianos eligieron un cambio y eso significa resolver, no esperar. Seguimos llevando soluciones concretas luego de años de promesas sin respuesta”, expresó Frigerio en sus redes sociales.

Fuente: APF