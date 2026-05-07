REUNIÓN CON CAPITAL HUMANO
Frigerio se reunió con Pettovello para avanzar en obras para escuelas y resolver la deuda de Anses con la provincia
El mandatario anunció que se llevarán a cabo obras en las escuelas técnicas por medio del Instituto Nacional. Además, se trabajará para saldar la deuda que tiene Anses sobre la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.
Este miércoles el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para avanzar en dos puntos clave: escuelas técnicas y deudas de Anses con la Provincia.
Respecto a las instituciones, el gobernador anunció que se lograron importantes pasos para la llevar a cabo obras a través del Insitituto Nacional de Escuelas Técnicas.
En referencia a Anses, el mandatario informó que se trabajará para saldar la deuda que tiene el organismo con la Caja Jubilatoria.
“Los entrerrianos eligieron un cambio y eso significa resolver, no esperar. Seguimos llevando soluciones concretas luego de años de promesas sin respuesta”, expresó Frigerio en sus redes sociales.
Fuente: APF