El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió este martes de mañana en Casa Rosada con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para analizar los temas vinculados a la agenda conjunta entre la Nación y la provincia.

Asimismo, según informaron oficialmente, conversaron sobre los proyectos legislativos de la agenda por estas semanas: el Presupuesto 2027 y la Reforma Política.



Desde la prensa oficial del Gobierno de Entre Ríos, también indicaron que el gobernador y el jefe de Gabinete abordaron la cuestión de la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos, y hablaron sobre una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande que, de llevarse a cabo, permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.

Además, realizaron un seguimiento de algunas de las obras que ya se están llevando a cabo, como los avances en la Ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.



Fuente: AHORA / Gobierno de Entre Ríos