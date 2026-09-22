Frigerio se reunió con Santilli: el Presupuesto 2027, la deuda de PAMI y Salto Grande entre los temas abordados
El encuentro se realizó este martes en la oficina del jefe de Gabinete, en Casa Rosada.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió este martes de mañana en Casa Rosada con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para analizar los temas vinculados a la agenda conjunta entre la Nación y la provincia.
Asimismo, según informaron oficialmente, conversaron sobre los proyectos legislativos de la agenda por estas semanas: el Presupuesto 2027 y la Reforma Política.
Desde la prensa oficial del Gobierno de Entre Ríos, también indicaron que el gobernador y el jefe de Gabinete abordaron la cuestión de la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos, y hablaron sobre una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande que, de llevarse a cabo, permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.
Además, realizaron un seguimiento de algunas de las obras que ya se están llevando a cabo, como los avances en la Ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.
Fuente: AHORA / Gobierno de Entre Ríos