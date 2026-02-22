La Justicia Federal de Gualeguaychú desbarató un plan ideado por un jefe narco de Diamante para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, en el marco de una causa que los involucra.

La maniobra se vinculó al narco Leonardo Airaldi, quien habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante supuestas vacaciones de los magistrados en ese país, aunque ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar.

En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio se refirió al grave hecho: “El narcodelincuente Leonardo Airaldi, a quien detuvimos en marzo de 2024, intentó desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú organizar un atentado contra la Justicia y el Estado. Gracias al profesionalismo de nuestro Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal, el plan fue desbaratado“, sostuvo Frigerio.

“En ese marco, quiero destacar también la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo, cuya labor fue clave para impedir que esta amenaza avanzara”, agregó.

El gobernador se solidarizó con los afectados: Mi solidaridad con el juez Leandro Ríos, el fiscal José Ignacio Candioti y especialmente con el ministro Néstor Roncaglia, con quien estuve en contacto durante toda la jornada. No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos