El gobernador Rogelio Frigerio fue consultado en la ronda de prensa brindada en el Hospital de Gualeguaychú acerca del acto musical de Milei en el Movistar Arena, del cual también formó parte Joaquin Benegas Lynch, el candidato de La Libertad Avanza en Entre Ríos.

En primer lugar, Frigerio confirmó que no participó del show del presidente, y luego manifestó que “la verdad que no lo ví, fue el cumpleaños de mi madre, y después estuve en un programa de televisión”.

“Son las formas del presidente, la gente lo votó así, con esas formas de campaña, no soy quien para opinar del tema, no soy un analista político, soy un gobernador en un momento muy difícil, donde la gente está haciendo un enorme sacrificio, y en unos días más nos jugamos la posibilidad de tirar por la borda ese esfuerzo y compromiso de los ciudadanos, es volver para atrás o seguir para este nuevo norte que es difícil y complejo pero que nos va a sacar adelante después de tantas veces de probar lo mismo que no da resultados”, concluyó.