Frigerio, Stolbizer, Carrió y Donda: las repercusiones de la definición PRO- PJ

“El Presidente Mauricio Macri tomó la decisión de convocar a todos los sectores desde el inicio de su gestión, escuchando siempre a los gobernadores e intendentes y logrando innumerables acuerdos con la oposición”, reseñó.

“Por eso elebro la designación de Miguel Pichetto, un hombre que siempre apostó por la gobernabilidad, el diálogo y el consenso”, concluyó.

Por su parte, Margarita Stolbizer, se expresó en contra de la definición y escribió: Al fin se sinceran los Cambiemos:

- Si, somos de derecha. Y qué?

- Si, seguiremos asegurando la impunidad de CFK en el Senado. Y hasta Carrio nos banca.

Calma, radicales. Hay otro camino. El de la seriedad en contra de la grieta. Ahora sí: Lavagna Presidente”.

Alfredo de Ángeli, tuiteó: "Acompaño la decisión del presidente @mauriciomacri y celebro la fórmula presidencial con @MiguelPichetto, quien ha sido un senador responsable garantizando la gobernabilidad y generando consensos para construir un futuro mejor para todos los argentinos".

Por su parte, Alfonso Prat-Gay felicitó a Pichetto a través de su cuenta: “Felicitaciones @MiguelPichetto. Esta apertura es la que necesita Argentina para encarar los desafíos de los próximos años”.

Victoria Donda también fue crítica de la decisión presidencial y argumentó: “La designación de Pichetto es una muestra de debilidad de un gobierno que no encuentra el rumbo. Cada vez hay menos espacio para una avenida del medio”.

El que utilizó la ironía para referirse al tema fue el propio Aníbal Fernández: “Estás desorientao y no sabés que trole hay que tomar para seguir”, lanzó, compartiendo el link de la noticia.

Una de las primeras voces que se expresaron sobre la decisión de sumar a Miguel Ángel Pichetto a la fórmula de Cambiemos fue Elisa Carrió, que respaldó al senador: "Es un profesional y nunca fue golpista".

La diputada aseguró que el dirigente justicialista "agrega gobernabilidad" a la coalición gobernante y resaltó que es una persona que "conoce el Senado". "Hasta tuvo un comportamiento responsable durante el gobierno de la Alianza. Agrega gobernabilidad al Presidente y conoce el Senado", afirmó Carrió en diálogo con NA.

Con estas palabras, Carrió fue a contramano de lo que había dicho hace un año, en mayo, cuando había considerado que "la cultura del PJ no es republicana". "La cultura del PL no es republicana. El peronismo no cree en la democracia y se creyó dueño del poder. Pichetto se quiere diferenciar pero es lo mismo. El PJ se rejunta porque huele poder", había tuiteado en aquél entonces.