El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una conversación mano a mano con Canal 9 Litoral en la que repasó los ejes centrales de su primer año de gestión y se refirió a los resonantes movimientos recientes en la administración pública provincial, como la intervención del IOSPER. Caja de Jubilaciones, relación con los gremios y con la Casa Rosada, en palabras del mandatario.

Frigerio destacó la importancia de los cambios en el régimen jubilatorio provincial. “Todos los entrerrianos pagan con sus impuestos el déficit de la Caja de Jubilaciones. Había que tomar el toro por las astas”, resumió. Y ponderó: “Logramos bajar cerca del 30% del déficit. Si el gobierno nacional pagara el total de lo que tiene que pagar, bajaríamos el 60%”.

De todas formas anticipó: “Necesitamos que la Legislatura trate el año que viene un reforma que reduzca el 100% del déficit”.

Sobre la conflictividad gremial que surcó la provincia en algunos momentos del año, el gobernador aclaró: “Sostuvimos el poder de compra con 20% menos de recursos. Tengo una excelente relación con los empleados públicos y con los dirigentes de los gremios, que lo reconocen”.



IOSPER: “No se salva nadie”

El jefe de Estado provincial respondió por la novedad institucional y política de los últimos días: la intervención del IOSPER, la obra social pública y más importante de la provincia, donde inició una serie de profundas auditorías.



“Todo lo que encontramos se lo mandamos al Tribunal de Cuentas. Acá no se salva nadie”, sentenció Frigerio. Y adelantó que “todos los que tengan responsabilidad en el mal manejo de los recursos de la gente tendrán que dar respuestas”.





Relación con Milei

El gobernador resaltó el trabajo de reanudación y reactivación de la obra pública en Entre Ríos. “Ante la decisión del gobierno nacional de retirarse completamente de la obra pública y la infraestructura, nos hacemos cargo como podemos, pero en la provincia no va a haber una sola obra abandonada”, recalcó.



Consultado por los beneficios para Entre Ríos del apoyo de legisladores entrerrianos de Juntos por el Cambio a leyes del gobierno de Javier Milei, Frigerio aclaró: “Jamás trataría de que mis legisladores voten algo que no beneficie a la Argentina a cambio de algo. No es un toma y daca”.

“Del apoyo al gobierno nacional hemos sacado que esté venciendo el flagelo de la inflación, se ordenó el tipo de cambio y hay orden macroeconómico”, evaluó el mandatario provincial.

Y añadió: “Hicimos una enorme contribución a que el populismo y la demagogia no vuelvan. No vemos que haya ocurrido lo mismo de parte de Nación en la Provincia”.

De todas formas, mencionó que hay avances para la provincia en recientes gestiones ante la Nación. “Empezamos a ver algunos cambios, como el inicial pago de la deuda de la Caja o que Entre Ríos está adentro de la Hidrovía por primera vez en la historia”, señaló.