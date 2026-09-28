El gobernador Rogelio Frigerio visitó el stand de la Región Litoral en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), donde Entre Ríos participó junto a Chaco, Corrientes y Santa Fe con una propuesta como un destino integrado a través de sus 10 microrregiones turísticas.

“Seguimos trabajando para posicionar Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo en la Argentina”, sostuvo el mandatario tras recibir el reconocimiento otorgado a la provincia en la celebración por las 30 ediciones de la FIT.

El gobernador, junto el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, recorrió el espacio institucional destinado a Entre Ríos en el predio de La Rural, tomó contacto con representantes del sector turístico y acompañó la participación de la provincia en la principal feria de turismo de Latinoamérica. Además, recibió una distinción que la FIT entregó a la provincia por su acompañamiento en todas las ediciones que ha tenido.

Frigerio se mostró “impresionado por el movimiento y el interés que despierta la FIT cada año más en los operadores turísticos. Hoy es un día de ronda de negocios y está colmado de profesionales. Seguimos trabajando para posicionar a Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo en la Argentina“.

En ese marco, aseguró: “Tenemos con qué, la gente, los paisajes, la infraestructura, la tranquilidad que se viven en Entre Ríos, y hay que mostrarlo y salir a venderlo bien. Eso es lo que hacemos en todos los órdenes. Sea el turismo de eventos deportivos, eventos culturales, festivales de música, fiestas tradicionales, el río, las termas, el campo o la historia que tenemos también para mostrar. Hay muchísimas cosas que hay que potenciar y esta feria sirve para eso, para potenciar las increíbles cosas que tenemos en la Argentina y particularmente en Entre Ríos”.

Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, definió como “maravilloso” el potencial turístico de Entre Ríos. “Es lo que hoy el turista argentino e internacional busca: vivir experiencia y contacto con la naturaleza”. Hizo referencia luego a la ocupación hotelera plena en Gualeguaychú con el mundial de Canotaje, y adelantó que “se está planificando el encuentro de todos los parques nacionales de todo el país en El Palmar para que sea un caso líder en cuanto actividades deportivas dentro de los parques”.