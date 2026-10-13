Frigerio: “Trabajamos y monitoreamos toda la costa del Uruguay”
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes una jornada de trabajo en Concordia para supervisar las acciones preventivas y de asistencia frente a la crecida del río Uruguay. En la ciudad, mantuvo un encuentro con integrantes del Comité de Emergencia y representantes de diversas localidades ribereñas afectadas por el fenómeno hídrico.
Durante la visita, el mandatario recorrió la Defensa Sur junto al intendente local, Francisco Azcue. Se trata de una obra clave cuya reparación y puesta en valor había sido impulsada por Frigerio durante su gestión en el Ministerio del Interior, tras la histórica inundación de 2015.
Para reforzar la infraestructura actual frente al avance del agua, se incorporaron dos grupos electrógenos destinados a asegurar la operatividad del sistema de bombeo ante posibles interrupciones del suministro eléctrico. Asimismo, se llevaron a cabo tareas de limpieza profunda en los arroyos de la zona, lo que agiliza el escurrimiento y alivia el impacto en los barrios cercanos.
En cuanto a la situación social, Frigerio remarcó que las familias que debieron abandonar sus hogares ya se encuentran recibiendo asistencia integral. “Vamos a seguir monitoreando la evolución del río y trabajando junto a cada localidad para anticiparnos y dar respuestas donde hagan falta”, aseguró.
Por último, el mandatario solicitó la colaboración de la comunidad y pidió a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades.