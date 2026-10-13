El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes una jornada de trabajo en Concordia para supervisar las acciones preventivas y de asistencia frente a la crecida del río Uruguay. En la ciudad, mantuvo un encuentro con integrantes del Comité de Emergencia y representantes de diversas localidades ribereñas afectadas por el fenómeno hídrico.

Durante la visita, el mandatario recorrió la Defensa Sur junto al intendente local, Francisco Azcue. Se trata de una obra clave cuya reparación y puesta en valor había sido impulsada por Frigerio durante su gestión en el Ministerio del Interior, tras la histórica inundación de 2015.

TRABAJAMOS Y MONITOREAMOS TODA LA COSTA DEL URUGUAY Hoy estuvimos en Concordia para supervisar el operativo y reunirnos con integrantes del Comité de Emergencia y representantes de distintas localidades de la costa del Uruguay. Seguimos de cerca la evolución de la creciente, con las zonas de riesgo mapeadas, los protocolos definidos y los equipos y recursos preparados para actuar de manera coordinada donde sea necesario. Junto al intendente @azcue_francisco recorrimos la Defensa Sur, cuya reparación y puesta en valor impulsamos desde el Ministerio del Interior después de la histórica inundación de 2015. Además, incorporamos dos grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento del sistema de bombeo ante eventuales cortes de energía y realizamos una limpieza profunda de los arroyos que ya está facilitando el escurrimiento del agua. Las familias que debieron dejar sus hogares ya están siendo asistidas. Vamos a seguir monitoreando la evolución del río y trabajando junto a cada localidad para anticiparnos y dar respuestas donde hagan falta. Les pedimos a los vecinos que se informen por los canales oficiales y sigan las indicaciones de las autoridades. — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 13, 2026

Para reforzar la infraestructura actual frente al avance del agua, se incorporaron dos grupos electrógenos destinados a asegurar la operatividad del sistema de bombeo ante posibles interrupciones del suministro eléctrico. Asimismo, se llevaron a cabo tareas de limpieza profunda en los arroyos de la zona, lo que agiliza el escurrimiento y alivia el impacto en los barrios cercanos.

En cuanto a la situación social, Frigerio remarcó que las familias que debieron abandonar sus hogares ya se encuentran recibiendo asistencia integral. “Vamos a seguir monitoreando la evolución del río y trabajando junto a cada localidad para anticiparnos y dar respuestas donde hagan falta”, aseguró.

Por último, el mandatario solicitó la colaboración de la comunidad y pidió a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades.