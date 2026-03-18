El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en la apertura del congreso “El futuro de los Alemanes del Volga en Argentina tras el reconocimiento de sus dialectos como patrimonio cultural inmaterial”, que tuvo lugar este miércoles en Valle María. Allí, afirmó que “los alemanes del Volga continúan haciendo posible el progreso de Entre Ríos”.

El encuentro se realizó enmarcado en la Ley Nº 11.187 de 2025, que reconoce como patrimonio cultural inmaterial de la provincia la variedad lingüística basada en los dialectos franco-renanos, hessianos y palatinos de los Alemanes del Volga.

En la oportunidad, el gobernador destacó el trabajo conjunto que la provincia viene realizando con entidades como la Stiftung Verbundenheit para fortalecer los vínculos históricos con el pueblo alemán. Aseguró que esta relación trasciende el pasado migratorio y se consolida en una “agenda de cooperación” estratégica que busca dar frutos a largo plazo tanto en el sistema educativo como en el productivo. “Estoy seguro que esta agenda de cooperación que venimos armando va a dar grandes frutos para ambos estados a lo largo del tiempo”, subrayó y señaló que estos lazos institucionales son caminos que deben mantenerse para asegurar el progreso de Entre Ríos.

Asimismo, el mandatario hizo hincapié en la implementación de programas concretos, como el intercambio académico y la investigación aplicada en sectores de vanguardia como la biotecnología, la robótica y la agroindustria sustentable. Un punto clave de esta alianza es la “formación técnico dual”, inspirada en el modelo bávaro, que busca integrar el estudio con la práctica laboral para potenciar el desarrollo de las pymes locales. “La experiencia alemana con regiones fuertes y con participación activa en materia de cooperación internacional es una referencia valiosa para todas las provincias argentinas. Nos muestra que el desarrollo se construye con instituciones sólidas, reglas claras y visión de largo plazo”, sostuvo Frigerio.

Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovski, se refirió al deseo de “seguir recorriendo junto a Alemania un camino de provecho mutuo, fortaleciendo nuestras relaciones y ampliando nuestras oportunidades”; y precisó que “el congreso, entre otras cosas, está motivado por la lingüística que hablamos los alemanes del Volga. Hablar en alemán nos conecta con nuestra sensibilidad, con cada persona de Alemania que nos visita y entre nosotros también”, concluyó.

Por su parte, el jefe del Departamento Cultural de la Embajada de Alemania en Argentina, Tomás Konrad, agradeció al gobierno y a la Legislatura de Entre Ríos la aprobación de la ley 11.187, que declaró como patrimonio inmaterial de la provincia la variedad lingüística de los descendientes de alemanes del Volga. En nombre del embajador Dieter Lamlé, valoró “que podamos contar con tanto apoyo y compromiso en el cuidado de los lazos entre nuestros pueblos; lo consideramos como un gran privilegio”.

Presencias

Estuvieron presentes, además, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el comisionado del Gobierno Federal de Alemania para Asuntos de los Repatriados y las Minorías Nacionales, Bern Fabricius; los legisladores Gustavo Vergara, Lenico Aranda y Mariel Ávila; presidentes municipales y comunales de localidades vecinas; y autoridades de la Federación de Asociaciones Argentinos Germanas, de la Federación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga y de la Confederación Argentina de Colectividades.