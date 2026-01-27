Con el objetivo de presentar la situación económica y fiscal de la provincia y exponer las líneas centrales del programa de gobierno, el mandatario mantendrá encuentros con representantes de importantes firmas financiera en las ciudades de Nueva York y Boston. Durante tres días, Frigerio tendrá reuniones con 11 bancos de inversión, entre ellos, Goldentree, Schroders, JP Morgan, PIMCO, VR Capital y BlackRock.

La agenda del gobernador incluirá reuniones técnicas y presentaciones ante distintos fondos de inversión y administradores de activos. Serán coordinadas con el acompañamiento de entidades financieras internacionales que permitirán intercambiar información y responder consultas sobre la realidad económica de la provincia y su proyección de mediano y largo plazo.

Según informaron desde los canales de prensa de la Provincia, “durante las reuniones, Frigerio expondrá el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que viene llevando adelante la provincia, las medidas adoptadas para fortalecer el equilibrio fiscal y la necesidad de avanzar hacia un perfil de deuda sostenible que permita cumplir con los compromisos asumidos sin afectar la prestación de servicios esenciales ni el desarrollo productivo”.

En ese sentido, el gobernador destacó que "Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza", y subrayará que el diálogo con los mercados internacionales forma parte de una política de responsabilidad institucional y transparencia.