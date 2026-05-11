Con el foco puesto en el avance de la refinería de hidrógeno verde en Paysandú, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, recibirá este martes a su par de Argentina, Pablo Quirno, en momentos donde se discute la relocalización de la iniciativa de HIF Global dentro del mismo departamento del litoral, para que no esté frente a las costas de Colón.

Después de algunas tensiones con el país vecino, donde tramita una causa judicial que busca detener la instalación del proyecto de producción de combustibles sintéticos, el tema volverá a estar sobre la mesa mañana desde las 15:30, según confirmaron a Ámbito fuentes de Cancillería, cuando Lubetkin y Quirno vuelvan a encontrarse tras la última cita formal de fines de noviembre de 2025.

Se espera que la eventual reubicación del proyecto sea el tema central del encuentro y así lo muestran las delegaciones, ya que por Uruguay participarán, además de Lubetkin, los ministros de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y de Ambiente, Edgardo Ortuño; además del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el embajador en Argentina, Diego Cánepa y la directora General de Fronteras, Cecilia Otegui.

En tanto, la comitiva argentina encabezada por Quirno la integrarán el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud; y la directora para América del Sur, Natasha Guinski.