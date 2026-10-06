VISITA OFICIAL
Frigerio visita el Parque Industrial en el marco del RINI y el Centro de Monitoreo: dará una conferencia de prensa
El Gobernador Rogelio Frigerio visita a la empresa Herman, ubicada en el Parque Industrial, en el marco del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).
El mandatario recorrerá la fábrica y luego se dirigirá al Centro de Monitoreo Municipal, donde a las 16 horas, brindará una conferencia de prensa para los medios locales.
Desde el Municipio aclararon que se trata sólo de una visita y que el Centro no será oficialmente inaugurado hoy.
La última visita del Gobernador fue el mes pasado en el marco de la Expo Rural celebrada en la ciudad.
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