El Gobernador Rogelio Frigerio visita a la empresa Herman, ubicada en el Parque Industrial, en el marco del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

El mandatario recorrerá la fábrica y luego se dirigirá al Centro de Monitoreo Municipal, donde a las 16 horas, brindará una conferencia de prensa para los medios locales.

Desde el Municipio aclararon que se trata sólo de una visita y que el Centro no será oficialmente inaugurado hoy.

La última visita del Gobernador fue el mes pasado en el marco de la Expo Rural celebrada en la ciudad.