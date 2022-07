“Estuvimos en Transporte Mosto, una empresa familiar de muchísimos años que es un orgullo para la ciudad y la provincia. Como arrancaron con el padre que comenzó con el emprendimiento que hoy genera mucha mano de obra en todo Entre Ríos. Tienen la bicicleta de su papá enmarcada como un símbolo y para recordar cómo fueron los orígenes y está muy bien, porque siempre hay que tener memoria de donde uno viene e inculcárselo a los hijos y los nietos”, contó.

Además, añadió que “los propietarios de la empresa me expresaron su preocupación por la falta de gasoil, cubiertas, insumos básicos para la actividad que tienen, no sabiendo por la incertidumbre si van a tener combustible como les pasó para cargar los transportes. Piden previsibilidad como todos los rubros, la lucha día que día que tienen, como todos los argentinos, con la inflación, algo que se refleja en este barrio (por La Cuchilla) donde se aprecian muchas carencias, serias dificultades y un avance de la droga tremendo”.

Señaló que los “vecinos nos dicen que saben quiénes venden, pero no quieren decirlo porque saben que arriesgan la vida, debido a que tenemos un estado ausente, no hay una lucha contra las mafias y el narcotráfico, un tema del que la política casi no habla”, y subrayó que “no hay un hogar en la provincia que me abran las puertas y me hablen del flagelo de la droga”.

Por otra parte, mencionó que “mantuvimos en Gualeguaychú dos reuniones por un tema que desvela que es la educación, porque lo que está haciendo en la provincia y en la Nación es hipotecar nuestro futuro. Las pruebas que se hacen y demuestran que nuestra provincia que una vez fue el faro para otras provincias se encuentra en los últimos lugares en la evaluación de sexto grado. Tenemos muchas cosas para cambiar, pero me entusiasma no haberme encontrado con un entrerriano confiado en el potencial que tenemos, que no se resigna a vivir como lo está haciendo. Eso me da fuerzas para seguir adelante, pese a la desazón, a la tristeza que veo en nuestro pueblo”, expresó.

Asimismo, dijo que hay “una bronca generalizada y fundada para con políticos que hablan de cualquier cosa, menos de los problemas de la gente. Hablan de otros políticos, se pasan facturas unos a otros. Se sacan el lazo de la responsabilidad. No tienen la humildad de reconocer que todos somos responsables de una u otra manera de la triste realidad que vive la Argentina. Y todo eso aleja a la gente de política. El vecino necesita de políticos cercanos que caminen la calle, que hablen con la gente, que no tengan una agenda paralela a la que le quita los sueños a los entrerrianos”.

Sobre el encuentro con Reunión con la Cooperativa de cuidadores gerontológicos, en la Asociación de Amigos del Curita Gaucho indicó que se “trata de gente que lucha por un reconocimiento, tema que vamos allegar al Congreso para darles una mano”.

Consultado por lo intenso del día comentó que es “la agenda que tengo siempre es la de recorrer, estar en los lugares, caminar la calle. No conozco otra forma de hacer política que no sea escuchando a la gente, pero no solo para escuchar de primera mano los problemas, también para hablar encontrar soluciones, dado que la gente tiene mucho sentido común y aporta soluciones para una serie de inconvenientes que se vienen repitiendo desde hace bastante tiempo. A los políticos les falta ese sentido común que le sobra al vecino. Recién una vecina me decía que no alcanza con un giro de 360 grados, necesitamos más porque hay que cambiar todo. Podemos hacerlo porque tenemos un potencial enorme, a pesar de tantas malas políticas”, concluyó.