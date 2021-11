Respecto de la campaña analizó que “fue especial y distinta”. “En mi caso porque es la primera vez que soy candidato, es la primera vez que veo mi foto en las boletas y en los carteles y es una sensación distinta. No tengo sino palabras de agradecimiento al recibimiento de la gente en cada lugar de la provincia. En general ha sido una campaña tranquila, me hubiera gustado que sea mucho más propositiva, que hubiéramos podido discutir cuestiones concretas de las cosas que le quitan el sueño a los entrerrianos, proyectos concretos; lamentablemente solo nuestra lista presentó proyectos y no pudimos confrontarlos con otros de otras listas”, señaló.

Al respecto, planteó: “Espero que para el 2023 podamos crecer en ese sentido, y de cara a la sociedad presentar ideas, porque la gente necesita votar por cosas más concretas que por espacios políticos o discursos, la gente quiere saber qué pensamos hacer si nos dan la posibilidad de representarlos, en este caso en el Congreso”.

Consultado sobre su recorrido provincial, marcó que “la gente está pasándola muy mal y está enojada, angustiada, y que en ese contexto, en esa coyuntura, expresen el cariño que me expresaron en cada lugar de la provincia es increíble, no me lo voy a olvidar nunca y eso me genera también una enorme responsabilidad sobre los hombros de cara a lo que tenemos que armar para el futuro”.

“Hay que estar a la altura de la enorme expectativa que se está generando en la sociedad entrerriana de que podemos construir algo mejor, que podemos salir del estancamiento, del subdesarrollo. Siento una gran responsabilidad y espero no defraudar”, definió.