El gobernador Rogelio Frigerio convocó a su antecesor y diputado nacional Gustavo Bordet para reunirse, por pedido del ex mandatario. El encuentro sería el primero que se produce entre ambos desde la transición de gobierno a fines de 2023. La reunión está fijada para este martes a las 12 en el despacho de Frigerio.

Desde el gobierno entrerriano explicaro que el encuentro fue solicitado por Bordet, que fue invitado en su carácter de ex gobernador, no como su actual representación de diputado nacional.

Entre Frigerio y Bordet no hay una historia de enfrentamientos personales ni de agravios públicos, aunque ambos sí han tenido expresiones críticas de sus respectivas administraciones.

Bordet no llega al despacho de Frigerio como representante del bloque de diputados nacionales del Partido Justicialista, que días atrás solicitó formalmente una reunión con el gobernador. La invitación fue su rol de exgobernador, según publicó Análisis.

En la agenda del encuentro estarán presentes temas de la actualidad política provincial como nacional, atravesado por los proyectos legislativos de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei y que legisladores entrerrianos deberán abordar en el Congreso a partir de los primeros días de febrerp.

La reforma laboral y el impacto fiscal de las medidas económicas -en particular, los fondos que Entre Ríos dejaría de percibir- aparecen como ejes centrales de la conversación.

La reunión de este martes marcará el regreso de Frigerio a la escena política activa, luego de sus vacaciones y de su regreso a la actividad oficial, que lo tuvo este lunes en el Festival de Jineteada y Folklore de Diamante.