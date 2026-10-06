Este martes, el gobernador Rogelio Frigerio visitó Gualeguaychú para hacer entrega del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a Metalúrgica Hermann, con lo cual recorrió su planta ubicada en el Parque Industrial.

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Luego, como parte del itinerario oficial, Frigerio acompañó una reunión de la Sociedad Rural, visitó el nuevo Centro de Monitoreo próximo a inaugurar -denominado Comando de Seguridad y Vigilancia-, así como también las instalaciones del área de Defensa Civil, en el predio del ex Frigorífico. Allí, junto al intendente Mauricio Davico, dieron una breve conferencia de prensa.

Sobre la adhesión de Hermann al RINI, Frigerio destacó que se trata de "una de las empresas más importantes de la provincia", que “sigue invirtiendo y generando trabajo en Gualeguaychú”. Davico, en tanto, resaltó que “viven de esa empresa más de 500 familias, de trabajos directos e indirectos”. “Que se hayan adherido habla bien de lo importante que es el RINI. Algunos sectores piden que se bajen los impuestos, pero ya que cualquier ampliación o cualquier nueva inversión esté exenta de pagos a la Provincia es muy importante”, marcó.





En cuanto al Centro de Monitoreo, ubicado donde antiguamente funcionaba la Dirección de Tránsito, en Urquiza 1066, indicó que se va a tratar de “uno de los más grandes de la provincia”. "Estuvimos conversando con el Intendente para ponerlo en marcha cuanto antes. No tengo una fecha precisa. Tengo que hablarlo con el ministro de Seguridad para poner en marcha este esfuerzo que hizo el Municipio y que ayuda a que Gualeguaychú sea una de las ciudades más seguras de la provincia”, adelantó.



Por su parte, Davico agregó que “la idea es que el personal de Provincia venga a capacitar al personal municipal y eso va a ser en conjunto con los agentes de Policía", y reiteró que "estamos cerca” de que eso suceda.

Según informaron desde el Municipio, el espacio fue renovado y equipado con nueva tecnología para centralizar el monitoreo de aproximadamente 300 cámaras y funcionar durante las 24 horas, los 365 días del año. Cuenta con una pantalla de grandes dimensiones para el seguimiento general y diferentes puestos de trabajo que permiten realizar controles específicos.



Junto al Comando funciona la Unidad de Control de Gestión, otro de los espacios que fue renovado recientemente. Allí se reciben reclamos, solicitudes y necesidades planteadas por los vecinos y se realiza el seguimiento de cada intervención.

“El área funciona como intermediaria entre el vecino y las distintas dependencias del Gobierno de Gualeguaychú. Cada requerimiento es recepcionado y derivado al sector correspondiente para su intervención. Una vez concretada la respuesta, la resolución vuelve a la Unidad de Control de Gestión, que cierra el trámite e informa al vecino sobre el resultado. De esta manera, el sistema permite realizar el seguimiento de los pedidos desde su ingreso hasta su resolución, mejorar la trazabilidad de cada caso y ordenar la articulación entre las diferentes áreas del Gobierno”, explicó la Municipalidad a través de un comunicado.

Fotos: Mauricio Ríos

Fotos: Mauricio Ríos



Por último, en lo que refiere a Defensa Civil, el gobernador destacó la reciente implementación de cuatro sensores al Sistema de Alerta Temprana de la cuenca del río Gualeguaychú, que fueron colocados en Las Piedras, Puente El Cinto, la toma de agua y el arroyo Gualeyán.



"Nos permiten anticiparnos una semana a las posibles crecientes del río, con lo cual da tiempo a que Defensa Civil pueda evacuar, o puedan generarse autoevacuaciones. Lo más razonable es siempre trabajar con tiempo frente a estas inclemencias. A la naturaleza no le vamos a ganar nunca, pero sí podemos trabajar desde el estado para minimizar y amortiguar el impacto de los efectos de El Niño”, expresó.