Nuevamente largó la carrera electoral en la ciudad y la provincia. En este contexto, Rogelio Frigerio visitó la ciudad este domingo a la mañana para un encuentro con todos los referentes que participaron de las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y adelantó que "habrá un trabajo diferente como frente".

“Vamos a caminar juntos la ciudad tratando de convencer a más vecinos que hay un cambio posible, un cambio que mejore la calidad de nuestras vidas, un cambio que permita que los jóvenes no tengan ganas de irse y que puedan soñar con un futuro en el lugar donde nacieron”, planteó Frigerio quien llegó para respaldar la candidatura de la fórmula integrada por Mauricio Palito Davico y Julieta Carrazza.

"Estoy muy entusiasmado por el resultado que hemos obtenido en la última elección y agradecido con todos los vecinos de Gualeguaychú porque acá tuvimos unos de los triunfos más importantes de la provincia”, agregó.

“Ahora empieza otra historia, con nuestro candidato Palito (Davico), y todos los sectores juntos, vamos a trabajar para poder mejorarle la calidad de vida a la gente, ese tiene que volver a ser el único propósito de la política. Sobre todo después de 20 larguísimos años de estar gobernados por los mismos a nivel provincial y 36 años gobernados por los mismos en Gualeguaychú. La gente está cansada, quiere otra cosa, quiere un cambio y nosotros tenemos la enorme responsabilidad sobre los hombros de no defraudar esa confianza. Para eso nos hemos preparado, para eso estamos todo el tiempo cerca de la gente escuchando y por supuesto tenemos nuestros programas y equipos para llevar adelante ese desafío de transformación”, definió.

Y agregó: “La gente está esperando de nosotros la unidad, que cinchemos todos para el mismo lado, que depongamos intereses personales o partidarios en pos del único interés que vale la pena, que es el interés del ciudadano. Con ese entusiasmo vamos a arrancar la agenda de esta nueva campaña y por supuesto, como hacemos siempre, recorriendo los barrios, cerca de los vecinos y transmitiendo también que a nivel nacional hay una única propuesta que garantiza el cambio posible, que tiene el volumen político y la experiencia como para llevarla adelante”.

Unidad y acuerdos

Ahora ElDía conversó con Francisco Árvarez, quien reunió la segunda mayoría de los votos dentro del frente Juntos por Entre Ríos y aseguró que “si bien ya había tenido con Rogelio Frigerio una charla privada el pasado jueves, este domingo reafirmamos públicamente nuestra participación dentro de Juntos por Entre Ríos”.

Y agregó que “en este encuentro analizamos junto a Frigerio lo sucedido en la provincia y en la ciudad en las elecciones PASO del pasado 13 de agosto y los desafíos que nos esperan de aquí a las elecciones generales de octubre. Estoy convencido que debemos hacer todo lo posible para alcanzar los mayores consensos”.

“La ciudad, la provincia y el país así lo necesitan, respetando siempre la decisión expresada de manera mayoritaria por nuestra sociedad que claramente exteriorizo una voluntad de cambio”, cerró Álvarez.

Por su parte, el concejal y ex precandidato, Pablo Echandi contó que el encuentro fue de media hora pero muy provechoso. “Hicimos un análisis rápido de lo que ocurre en la ciudad y el Departamento”, dijo Echandi y aseguró que las fotos de consenso y unidad se vienen programando en las distintas ciudades.

Además, expresó que “hay buen diálogo hasta con la gente de Galimberti, así que no habría ‘fuga de votos’ por ese lado. Lo importante es tener la gente más valiosa en los equipos, no importa de quiénes son. Rogelio nos pidió básicamente que nos pongamos a trabajar; ahora estamos analizando el voto de Miley y sobre todo el voto local que han sacado los candidatos de Miley. Hay mucho por trabajar para que la gente entienda que la lista que está votando tiene que revisarla entera y no votar a ciegas”.

Del encuentro convocado por Frigerio participaron la fórmula que ganó las PASO integrada por Mauricio Palito Davico y Julieta Carrazza, el referente de Nuevo Espacio Francisco Álvarez, del PRO Pablo Echandí, del GEN Osvaldo Fernández y del vecinalismo Horacio Dargainz.