A las 17.53 del lunes, cuando desde la cuenta de X de ProArgentina se difundió un extenso comunicado con duras críticas al Gobierno, quien decidió publicarlo jamás imagino que horas después, ya entrada la tarde-noche, se destaparía una crisis total dentro de los chats partidarios: el que integra la reducida mesa chica de Mauricio Macri y el del bloque de Diputados, más nutrido, que comanda Cristian Ritondo.

La crudeza del texto contra el Poder Ejecutivo asombró a más de un dirigente del PRO, pero sobre todo los tomó por sorpresa, excepto a un puñado de figuras del partido estuvieron al tanto de la redacción del documento, en el que se cuestionaba al Gobierno por no incluir el Presupuesto 2025 en el temario de las sesiones extraordinarias y en el que se criticaba a la Casa Rosada por tener "una visión autoritaria".

Según pudo reconstruir Clarín en la noche del lunes de fuentes encumbradas del partido, sólo estaban al tanto de la publicación del comunicado Mauricio Macri, quien como jefe del PRO dio el aval para su difusión desde sus vacaciones en Cumelén, su principal asesor, el ex secretario de la Presidencia Fernando de Andreis, y su primo y jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Ni los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, ni Ignacio Torres, de Chubut, ni Ritondo, jefe de bloque de Diputados, por citar tres figuras de peso del partido, fueron consultados. Ellos, junto a Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y cercana al macrismo, los primos Macri, De Andreis y la titular de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, integran el chat más selecto del PRO, el de la Mesa Nacional del partido.

Qué decían los chats que encendieron la bronca en el PRO

Pasadas las siete de la tarde, a partir de las diferentes consultas periodísticas que se iban haciendo sobre el tema, los voceros de los principales dirigentes del partido fueron advirtiendo la dimensión del conflicto. Las primeras quejas al chat del PRO nacional llegaron de parte de los dos gobernadores del interior del país, Frigerio y Torres, que nunca avalaron la redacción del comunicado.

Ambos preguntaron por qué se había enviado el mismo sin haber consultado, al menos, a quienes estaban en ese grupo. La respuesta que les llegó apuntó a que tenía que ver con una estrategia de negociación en la relación con el Gobierno. El propio Mauricio Macri expuso ese argumento. No los conformó. Torres fue el más enérgico en la queja y dijo, palabras +-, que esa actitud individualista y de soberbia fue la que llevó al partido a perder la última elección presidencial en 2023.

El enojo de los gobernadores tiene que ver con que son ellos los que negociaron todo el año fondos para sus provincias con un Gobierno que administró un presupuesto de prórroga y que retaceó recursos a la mayoría de las administraciones. Aun así, en los últimos meses la relación entre los dos mandatarios del PRO con el Gobierno mejoró, a partir de acuerdos puntuales que se cerraron.

Otro que pasa por un buen momento con el mileismo es Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata, donde hoy Karina Milei va a hacer un acto libertario. A Montenegro, histórico del PRO, tampoco le avisaron del comunicado.

Por eso cuidan ese vínculo que se construyó y creen que, aun sin un presupuesto aprobado, pueden seguir estrechando ese lazo. Diferente es el caso de Jorge Macri, el otro jefe provincial del partido, que tiene una disputa abierta con el mileismo por la elección en la Ciudad, cada vez más visible, más allá de tener un trato cordial con Milei y parte de su gabinete.

Ritondo fue el otro que saltó en la conversación, molesto por no haber sido informado y por ser quien representa a los 38 diputados del partido en el Congreso de la Nación, donde se van a debatir los proyectos que mandó el Gobierno para las extraordinarias a partir del 20 de enero. Como jefe de bloque, su peso específico es muy importante, ya que es el puente clave en la negociación con el Gobierno y con el propio Javier Milei, con quien en este último año construyó una relación de amistad.

Dentro del bloque, fue la diputada Silvana Giudici la que encendió la mecha al hacer la pregunta en el chat que luego repitieron varios integrantes.

-¿Alguien sabía algo de este comunicado? Nos gustaría que nos comenten cuándo el partido va a sacar algo, porque nos preguntan inmediatamente a nosotros los medios y los periodistas.

Ritondo, como máximo responsable del chat, fue sincero y admitió no haber sido informado.

-Hola Silvana, me enteré igual que vos, me lo mandó mi equipo de prensa. No sabía, ni me consultaron. Ni como presidente de bloque, ni por la mesa del partido.

Giudici fue la primera en blanquear su enojo, con un tuit que publicó a las 20.16. "Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el gasto, nos alejamos de esa meta, no ayudaríamos a cambiar definitivamente el país como propusimos desde el Pro en la última campaña presidencial", fue el mensaje que subió encima del comunicado del PRO.

Qué dice el comunicado que el PRO publicó contra el Gobierno

"Desde el PRO celebramos que el Gobierno haya atendido nuestro pedido de diciembre, otorgando prioridad al proyecto de Ficha Limpia al incorporarlo en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación que comenzarán el próximo lunes 20 de enero. Consideramos que esta iniciativa es un paso fundamental para garantizar que quienes accedan a cargos públicos lo hagan con antecedentes intachables, promoviendo así una gestión más transparente y ética, algo que venimos impulsado hace muchísimos años", comenzó el texto, tocando un punto álgido, porque Ficha Limpia es el proyecto que el PRO impulsó y al que los libertarios no le dieron los votos para sancionarlo, en noviembre del año pasado.

El Gobierno, que entiende que esa iniciativa macrista tenía como único propósito evitar la candidatura de Cristina Kirchner en las legislativas, ahora apuntala un "Ficha Limpia Reloaded", tal como lo definieron fuentes ejecutivas consultadas por Clarín. Tras ese "mimo", lo más contundente vino después, con un crudo cuestionamiento a la decisión de no tratar el Presupuesto 2025.

Acerca del llamado a Sesiones Extraordinarias

"Sin embargo, lamentamos que el Gobierno Nacional haya decidido no incluir la discusión del Presupuesto 2025 en este período de sesiones extraordinarias. La ley de Presupuesto es una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático", sostiene el partido de Macri en ese extracto del comunicado.

Y luego suelta una crítica aún mayor: "Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos. Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta".

Finalmente, en línea con lo planteado por Macri y Milei, reitera "la propuesta de conformar un equipo de trabajo entre el PRO y el partido gobernante, con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que la Argentina necesita para avanzar hacia un futuro más justo, transparente y participativo". Y cierra: "Terminar con tantos años de populismo y demagogia exige nuestro mejor esfuerzo conjunto, esfuerzo que le debemos al electorado que nos encomendó defender las banderas de cambio, libertad y respeto por las instituciones".

