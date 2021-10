Frigerio y Santilli realizaron una agenda conjunta en Ibicuy y Zárate

El primer candidato a diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se mostró junto a Diego Santilli, del mismo espacio por una banca en provincia de Buenos Aires, y resaltaron que en las próximas elecciones generales la gente tiene “la oportunidad de decir qué Argentina quiere”.

Los candidatos recorrieron el sábado la localidad de Zárate y compartieron reuniones junto a vecinos y referentes de la zona. Luego al mediodía se trasladaron al departamento Islas en Entre Ríos para compartir un almuerzo con trabajadores que viajan a diario de una provincia a otra. Y cerraron con una conferencia de prensa en uno de los locales partidarios de la localidad bonaerense.

Allí Frigerio destacó: “Todos le pusimos un freno al kirchnerismo y queremos una sociedad con las escuelas llenas de chicos aprendiendo, con más producción y libertad”.

Y recordó: “Hay un 50% de los chicos que no terminan el secundario y les cuesta encontrar trabajo, hay un divorcio entre las exigencias del trabajo del siglo XXI y la formación de nuestros chicos que tenemos que cambiar”. Luego interpretó: "La sociedad no quiere dádivas, no quieren que jueguen con su dignidad, quieren trabajar".

Por su parte, sobre el vínculo entre Buenos Aires y Entre Ríos, Santilli aseguró que con el ex ministro del Interior lo “unen los mismos valores y visión de país”, ya que ambos quieren “una sociedad de trabajo, de producción, recuperar la dignidad y la cultura del trabajo”.

Además, Santilli, llamó a votar “para defender nuestros valores, para defender el trabajo, la educación y la seguridad”.