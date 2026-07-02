El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete en la que se repasaron los temas prioritarios de cada cartera, con especial foco en la reactivación de la obra pública y la modernización del Estado. Durante el encuentro, se definieron los próximos pasos para la puesta en valor de monumentos históricos, infraestructura sanitaria y conectividad vial en el territorio provincial.

Al finalizar la jornada que se desarrolló este jueves en Casa de Gobierno, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia del espacio de trabajo con el mandatario entrerriano. “Fueron más de dos horas de reunión en donde se repasaron los temas más importantes que tenemos en cada cartera. Esto permite el intercambio y la validación de algunas cuestiones con la decisión del gobernador”, detalló el funcionario.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el estado de los convenios para la recuperación de la infraestructura sanitaria y patrimonial. En particular, el ministro confirmó progresos significativos para la finalización del hospital de La Baxada Doctora Teresa Ratto de Paraná. “Avanzamos en el proyecto ejecutivo, que estamos en condiciones de, en los próximos días, pasarlo a etapa de contratación para la finalización de obra”, subrayó.

Asimismo, se analizaron los avances en el Palacio San José, cuya gestión fue asumida por la provincia tras un acuerdo firmado con la Secretaría de Cultura de la Nación. En relación a los plazos administrativos para el inicio de las obras, Jacob precisó que se está “en condiciones de, en los próximos 10 días, traspasar para hacer el llamado a licitación de la obra de restauración”.

El funcionario remarcó que ambos proyectos responden a un compromiso central de la gestión: “Son dos temas en los que el gobernador se ha comprometido a terminar esas obras o al menos ponerlas en marcha y dejarlas absolutamente encaminadas hacia el final de su mandato”.