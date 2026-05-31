Arranca una nueva semana y el mapa meteorológico confirma que las bajas temperaturas empiezan a hacerse sentir en la ciudad. Para quienes deban salir temprano a cumplir con sus obligaciones este lunes 1 de junio, la recomendación principal es vestirse con abrigo: se anticipa una mañana fría, con una temperatura mínima que se ubicará en los 6°C y la presencia de bancos de niebla de madrugada que se extenderán durante las primeras horas del día.

Las condiciones irán mejorando lentamente hacia la tarde, dando paso a un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima estimada llegará a los 16°C en horas de la siesta, consolidando un ambiente fresco y seco, ideal para las actividades al aire libre pero sin descuidar el abrigo si se está a la sombra.

Por su parte, el viento soplará predominantemente del sector sureste con una intensidad moderada, alcanzando ráfagas de entre 14 y 26 km/h, especialmente hacia la noche, lo que podría hacer descender la sensación térmica en el cierre de la jornada.

Para la tranquilidad de los vecinos en el comienzo de la rutina, el porcentaje de probabilidad de lluvias se mantiene en 0% para todo el lunes. La estabilidad climática continuará también durante el martes, jornada en la que se prevé un cielo algo más despejado pero con marcas térmicas muy similares.

Se recomienda circular con máxima precaución por las calles y rutas del departamento y de la región durante la mañana debido a la visibilidad reducida por nieblas, y salir bien abrigados para encarar el inicio de mes.