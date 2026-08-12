Este miércoles por la mañana, la Policía de Gualeguaychú informó que personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en el marco de una investigación por una causa caratulada como Robo con Arma de Fuego.

“La medida judicial se originó a partir de tareas investigativas que permitieron establecer la posible fuga y la presunta comisión de otros hechos delictivos por parte de los imputados en la causa”, advirtieron.



Según publicó El Argentino, el seguimiento realizado por el personal de Investigaciones de la Policía Departamental, “permitió descubrir que habría una intencionalidad de fuga por parte de los dos detenidos vinculados al hecho”. “Uno cumpliendo una prisión preventiva en la UP9, acusado de ser quien manejaba la moto en la que transitaban los asaltantes, y ella como encubridora del hecho, con arresto domiciliario en la vivienda donde fue detenida 20 días después del hecho”, precisó el medio local.

Según se habría podido establecer, ambos habrían acordado telefónicamente un plan de fuga en algún traslado que el detenido en la UP9 tuviera a Tribunales o al Hospital Centenario, pero además habrían manifestado la intención de realizar un nuevo hecho de similares características antes de huir de la ciudad.

Todo esto habría quedado plasmado en las comunicaciones telefónicas y por ello se realizó un allanamiento en la mañana de este miércoles donde se secuestró el teléfono celular de la mujer y se la trasladó a la Comisaría del Menor y la Mujer, en avenida Del Valle.

Asimismo, el detenido en la Unidad Penal de Gualeguaychú fue trasladado a la Unidad Penal 5 de Victoria para derribar cualquier oportunidad que pudiera tener en esa intención de fuga.

La Policía realizó un amplio operativo del que participaron efectivos de la D.O.S.P., G.E.P.E.R., Comisaría de Minoridad y División Drogas Peligrosas, bajo la supervisión del Jefe y Subjefe Departamental.