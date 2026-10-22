La Unidad Penal 9 (UP9) de Gualeguaychú, establecimiento situado sobre la Ruta 136, volvió a ser el foco de las noticias en el día de ayer luego de que se registrara un intento de fuga por parte de un interno. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad del lugar permitió frustrar el escape apenas unos instantes después de que comenzara.

El protagonista del incidente es un recluso que habitualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal 4 de Concepción del Uruguay. Ayer, poco antes de que se desatara el conflicto, el hombre había sido trasladado hacia la cárcel de Gualeguaychú con el propósito de participar de una jornada de acercamiento familiar.

El episodio tuvo lugar puntualmente a las 14:20. Según los reportes del hecho, tras su arribo a la UP9, el interno fue ubicado transitoriamente en el sector de la guardia de prevención, a la espera de que llegaran sus familiares a la prisión. Fue en ese contexto que se produjo una importante falla de seguridad: en un momento de descuido en el que los efectivos no le prestaron la atención suficiente, el preso vio la oportunidad perfecta para huir.

Su estrategia consistió en aprovechar el flujo de personas en el lugar. En el instante en que un grupo de civiles se retiraba de la institución penitenciaria, el hombre logró inmiscuirse y camuflarse entre ellos, atravesando los controles hasta alcanzar la vía pública.

Afortunadamente, la maniobra evasiva no duró mucho. Ese mismo personal de guardia advirtió rápidamente lo que estaba ocurriendo y reaccionó de inmediato. Los agentes salieron a la carrera detrás del interno y, sin la necesidad de utilizar ningún vehículo oficial para la persecución, lograron interceptarlo a los pocos metros del penal, sobre la misma Ruta 136.