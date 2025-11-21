Miguel Ángel Berlini, de 64 años, fue a la Clínica Robles, en el barrio porteño de Belgrano, porque tenía que realizarse una intervención odontológica. El procedimiento era un implante dental, que se supone que no tiene riesgo y requiere solo de sedación, pero nunca recuperó la conciencia al finalizar el proceso.

El cirujano maxilofacial y el cirujano plástico realizaron maniobras de reanimación y dieron aviso al SAME. Se confirmó la muerte del hombre que trabajaba como chofer de una aplicación de transporte de pasajeros.

La causa está a cargo de la fiscal Laura Belloqui quien ordenó el secuestro de la documentación de los médicos, la historia clínica del paciente y la realización de la autopsia.

La clínica es propiedad del cirujano plástico Marcelo Fernando Robles (57) y el médico cirujano José Miguel Galeano (47) alquiló ese lugar para llevar adelante la operación. Los dos profesionales ahora quedaron detenidos mientras se investiga si hubo mala praxis.

La víctima quería verse bien al sonreír, investigó durante meses y averiguó distintos tratamientos. Se contactó con el cirujano que le planteó un método de implante dental.

Miguel Ángel Berlini, de 64 años, la víctima fatal.

Los exámenes prequirúrgicos habían dado bien y no tenía afecciones previas. “Desde que entró al quirófano se perdió toda comunicación con el afuera”, dijo a los medios el sobrino de la víctima, Juan Pablo Curet Berlini.

“A la gente que iba y venía y mi mamá les preguntaba ¿Cómo está Miguel? ¿Ya salió? ¿Cómo va todo? Y la respuesta era siempre: ‘Ya te averiguo’”, recordó Juan.

Finalmente los dos médicos salieron. “Hubo una complicación. Sufrió un paro cardiorrespiratorio”, le dijo Robles, a Alejandra, hermana de la víctima, para informarle había muerto.

La familia contó que un empleado les dijo: “Chicos, no les conviene hacer una autopsia. No la pidan porque después el cuerpo se va a ver feo para el velorio”. La policía que ya estaba en el lugar les dijo que la autopsia se iba a hacer si o si porque así lo indica el protocolo.