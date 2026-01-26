Murió un joven mientras jugaba al Fútbol 5 en Entre Ríos. El hecho sucedió este domingo en la ciudad de Nogoyá. La víctima, de 34 años, sufrió una descompensación en la cancha.

Según informaron medios locales, el episodio ocurrió de manera repentina y, pese a la asistencia recibida de inmediato, el joven no pudo resistir y terminó falleciendo.

Además, se informó que la víctima padecía problemas cardíacos. Tomó intervención la Justicia y dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.