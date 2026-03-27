Personal de Comisaría Octava intervino este viernes en inmediaciones de calles Tropas y Julio Irazusta, a raíz de un hecho de daño de violencia de género.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 30 años, quien manifestó que se encuentra separada de su expareja desde hace aproximadamente una semana. Según su relato, el hombre se hizo presente en el domicilio, comenzó a insultarla e ingresó sin autorización, ocasión en la que le sustrajo su teléfono celular, el cual posteriormente dañó arrojándolo al suelo.

Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía de Género, se procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años, quien fue localizado en la vereda frente al domicilio de la víctima. El mismo fue trasladado a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.