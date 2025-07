Alison Calfunao terminó con la amputación de una pierna y la necesidad de un trasplante de corazón, tras una cirugía de ligadura de trompas que derivó en una cadena de complicaciones. La Justicia busca determinar las causas de lo sucedido y si hubo o no alguna responsabilidad.

El 9 de junio, la mujer, de 30 años, se realizó la intervención que se suponía sin riesgo en la Clínica San Lucas de Neuquén, pero sufrió dos paros cardíacos en medio de la cirugía.

Luego, fue derivada a otra clínica donde se mantuvo varios días conectada al sistema ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), una tecnología médica que proporciona soporte vital temporal para pacientes con insuficiencia cardíaca o respiratoria grave.

Allí tuvieron que amputarle la pierna tras una complicación. Tras superar el estado crítico y con la necesidad de un trasplante de corazón, fue traslada en un avión sanitario al Hospital Italiano de Buenos Aires.

Carina, su mamá, afirmó que nadie le explicó lo sucedido, hizo la denuncia y exige saber “qué le hicieron” durante la intervención.

Finalmente pudieron viajar a Buenos Aires. La operación de trasplante se realizó y su mamá afirmó: “Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre. Pero el 17 de junio, Alison volvió a la vida”.

Alison continúa internada en recuperación en el Italiano. “Ahora está constantemente con los kinesiólogos para que tenga más estabilidad en el cuerpo”, relató Carina y agregó que “durante la noche tiene muchos ataques de pánico porque siente que le están cortando su pierna”. Hizo referencia a sus nietos: “Los pequeños también están sufriendo sin su mamá porque ella era muy mamá”.

El pedido de la madre de Alison Calfunao

El reclamo de la familia se centra en la ausencia de respuestas. "Desde la Clínica San Lucas no hemos recibido ni una sola palabra. Ningún llamado. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. No se solidarizaron. No se hicieron responsables. Nada. El silencio duele tanto como la herida”, sostuvo Carina.

“Quiero que me expliquen qué le hicieron a Alison dentro de ese quirófano con esos médicos... Quiero saber por qué Alison terminó sin su corazón y sin una pierna”, reclamó.

La Fiscalía de Delitos contra las Personas interviene en la investigación tras la demanda presentada, según informaron los medios locales. Se ordenó a las clínicas involucradas la entrega de las historias clínicas para su análisis.

Desde la clínica San Lucas ya entregaron las historias clínicas, según informaron los medios locales. “Exigimos que se conozcan sus nombres. Que den la cara. Que expliquen qué hicieron. Qué no hicieron. Qué ocultaron. Qué falló”, pidió la mamá.

(Crónica)