Fue condenado el joven que robó en el Club Hípico Gualeguaychú

Vitasse, de 28 años, tiene domicilio en Pueblo Belgrano y hasta ahora no contaba con antecedentes penales. La Justicia lo condenó a dos meses de prisión de ejecución condicional por el delito de robo simple. Si bien no irá preso, no deberá cometer delitos por 4 años. Y si lo hace, cumplirá los 2 meses de prisión de manera efectiva, más el tiempo que se fije por el nuevo hecho (art. 27 del Código Penal).