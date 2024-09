En medio de sus relajadas vacaciones en el sur y como alternativa para descansar un poco en su travesía, una chica decidió tomarse un café en el cerro Chapelco en San Martín de los Andes, pensando que sería una opción accesible por estar en temporada baja, pero al recibir la cuenta por su consumición se llevó una gran sorpresa que la dejó sin palabras.

Es común encontrar en Tiktok una amplia variedad de contenidos que van desde desafíos virales hasta experiencias cotidianas que sorprenden a los usuarios. Sin embargo, los videos que generan una mayor interacción entre los internautas son las anécdotas de viajes, las reseñas gastronómicas y situaciones inesperadas, ya que aportan consejos o causan indignación en quienes los ven.

Así, en esta oportunidad, la desilusión se la llevo la navegante “miluuuu.ok” quien fue a uno de los bares disponibles en la montaña neuquina, para tomar una reconfortante infusión que la ayudase a entrar en calor, pero el subidón de la temperatura llegó cuando le tocó ver el elevado precio que tenía el café. Al notarlo le mostró a sus seguidores la situación generando una marea de comentarios.

El desopilante precio que le cobraron por un café en el cerro Chapelco

“Se supone que este es el lugar más económico del cerro”, comentó la joven. No obstante, la tiktoker mostró el recibo final que revelaba cuál era el costo que le salía un café en la zona, precio que no iba en concordancia con los verdaderos valores de los productos y que dejó boquiabierto a más de uno.

En la imagen se podía ver que por la infusión que encima venía en un vaso de vidrio y no en una taza, como suele servirse comúnmente en los bares, le cobraron $10.000. A eso se le sumó unos $7000 de una cerveza que también pidió, lo que dio como resultado unos $17.000 totales.

Ante eso e indignada por la situación, la joven detalló: "me robaron. Es septiembre 2024, temporada baja”, haciendo alusión a que si en esta época en la que no viajaba casi nadie le cobraban esos precios, no sabía cuánto podían llegar a pedir en momentos de más turismo.

La publicación no tardó en popularizarse en la red social, donde recibió muchos likes y diversos comentarios. “Encima te lo sirven en vaso”, “a mí me parece carísimo", “¿en temporada cuanto lo van a cobrar?”, “pero tomaste un café en la montaña”, “¿y no miraste el precio antes?", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores, quienes estaban indignados al igual que ella por lo ocurrido.