Una mujer de 20 años fue detenida e indaga bajo la acusación de dos robos en modalidad de “viuda negra”, sin bien los hechos se cometieron en los barrios porteños de Núñez y Caballito, la señalada fue aprehendida en la localidad rionegrina de Choele Choel.

En base a lo informado por Fiscales.gob, la detención fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, con sustento de la investigación realizada por la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez.

La acusación indicó que la sospechosa concertaba encuentros mediante redes sociales, seducía a sus víctimas, luego las dejaba inconscientes con sedantes, para ingresar a sus domicilios y robarles pertenencias.

El primer robo ocurrió el pasado 8 de abril en Núñez, en ese momento, la imputada drogo a su víctima durante un encuentro, sustrajo dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, objetos personales y hasta herramientas de comunicación.

La imputada y su víctima bebían y ella le suministró algún narcótico, el hombre perdió el conocimiento y así se apoderó de $150 mil, un teléfono celular, auriculares inalámbricos, electrodomésticos de cocina, dos valijas, un CPU, dos handies y una filmadora.

Puede interesarte

El segundo episodio fue el pasado 30 de mayo, en Caballito, cuando terminó con un botín valuado en aproximadamente US$4.000, múltiples aparatos electrónicos, prendas, accesorios y objetos de valor; incluso accedió a la billetera virtual de la víctima para concretar compras y transferencias por más de $5,5 millones.

Este hurto tuvo lugar en la calle Pujol al 900, había contactado al hombre por mensajería y concertaron una cita en la vivienda, donde bajo el mismo método y además del dinero, se hizo de dos celulares, una notebook, una guitarra eléctrica con funda, aros de oro, un reloj, varias prendas, un perfume y se hizo varias transferencias desde la billetera virtual hasta alcanzar el mencionado monto en pesos.

La mujer fue localizada en Río Negro, luego de haberse fuegado, fue indagada ayer por la jueza a cargo del caso y negó los hechos que pesan en su contra. No obstante, quedó alojada en la subcomisaría 71 de la Policía de Río Negro, a la espera de un eventual debate oral