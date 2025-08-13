Según se informó, una mujer de 37 años se comunicó telefónicamente con la Policía para denunciar que su ex pareja, de 35 años, se encontraba fuera de su lugar de trabajo, estacionado junto a su vehículo en la esquina de Ayacucho y San Martín. La denunciante recordó que días atrás el mismo hombre había dañado su automóvil, pinchando las ruedas.

Puede interesarte

Al arribar al lugar, los efectivos observaron que el individuo se retiraba, por lo que procedieron a interceptarlo a pocas cuadras, en Urquiza y Ayacucho.

Interviene en la causa la Fiscalía de Género, que dispuso la detención del sujeto y su traslado a la Jefatura Departamental.