Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar un conflicto entre vecinos y, posteriormente, resistirse al procedimiento policial cuando era trasladado.

El episodio se registró alrededor de la 1, en inmediaciones de calles Bolivia y Franco, donde personal de Comisaría Tercera intervino tras recibir un llamado que alertaba sobre una situación de conflicto.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a varias personas alteradas, quienes señalaron al hombre como el presunto causante de los incidentes. Según se informó, se encontraba dentro de un domicilio de la zona, por lo que fue demorado preventivamente.

Tras tomar conocimiento de la situación, el fiscal de turno dispuso su aprehensión mientras se recibían las correspondientes denuncias.

Sin embargo, durante el traslado en el móvil policial, el hombre habría reaccionado de manera agresiva. De acuerdo con lo informado, comenzó a golpear el interior del vehículo y lanzó patadas contra el funcionario policial que conducía.

Finalmente, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente. La causa quedó encuadrada, en principio, en actuaciones por los supuestos delitos de violación de domicilio, atentado y resistencia a la autoridad.