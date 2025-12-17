Un suboficial del Ejército Argentino fue hallado sin vida en la madrugada de este miércoles, dentro de instalaciones que dependen del Regimiento de Infantería de Monte 4 “Coronel Manuel Fraga” en Monte Caseros, Corrientes. El fallecido era oriundo de Entre Ríos.

El cuerpo fue encontrado durante la madrugada en el Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional (CEO), tras lo cual se dio inmediato aviso a las autoridades correspondientes. Según las primeras informaciones, habría muerto por una autodeterminación. En el lugar trabajó personal de la Fiscalía interviniente y de Medicina Legal del juzgado, que llevó adelante las actuaciones de rigor para avanzar en la investigación del hecho.

Por tratarse de una muerte que involucra a una fuerza nacional, también interviene personal de Gendarmería Nacional, con el objetivo de establecer con precisión las causas y circunstancias del fallecimiento. La desaparición del suboficial había sido reportada durante la jornada del martes y su hallazgo se produjo en las primeras horas de este miércoles, confirmó Diario Río Uruguay.

La víctima fue identificada como Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, quien había nacido el 20 de octubre de 1977 en San Jaime de la Frontera, departamento Federación, provincia de Entre Ríos. Durante muchos años residió en Chajarí, donde era ampliamente conocido por su participación en el ámbito deportivo, especialmente en el atletismo, disciplina en la que se destacó a nivel nacional. Además, se desempeñó como árbitro de la Liga de Fútbol de esa localidad.

Fuente: Noticias Argentinas